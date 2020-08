“Si tienen pruebas que las presenten y que actúen en mi contra”: Felipe Calderón

"A mí me podrán criticar muchas cosas, pero yo no soy el presidente que anda saludando a la mamá del Chapo", aseguró.

Daniel Castañón / Grupo Marmor



Morelia, Mich. a 10 de agosto del 2020.- Después de las declaraciones del Presidente López Obrador en la que acusó de “narco gobierno” el periodo presidencial 2006 – 2012, el ex presidente Felipe Calderón rechazó dicha acusación en su contra y respondió al representante del ejecutivo nacional.



El ex presidente Felipe Calderón afirmó que existen fuertes críticas en su contra por las decisiones y resultados por su estrategia de combate al narcotráfico, sin embargo, resaltó que él no es el presidente que “anda saludando de mano a la mamá de El Chapo”.



“A mí me podrán criticar muchas cosas, habrá quien incluso esté de acuerdo o en desacuerdo con esa estrategia, pero yo no soy el presidente que anda saludando a la mamá del Chapo. Yo no liberé a ningún criminal en ninguna circunstancia, ni al hijo del Chapo ni a los sobrinos”, mencionó el ex mandatario.



Puntualizó que lo que no está a discusión es que ha sido el único representante del ejecutivo nacional que ha asumido el compromiso de realizar un combate frontal el crimen organizado y recordó que en su periodo presidencial 25 de los 30 objetivos prioritarios de seguridad fueron capturados y procesados y es la administración con más extradiciones de criminales a Estados Unidos.



El ex mandatario lamentó que el presidente López Obrador no sea tolerante ante las críticas por su fallida estrategia de seguridad, economía y gestión ante la pandemia del covid-19 e insistió que las ya tradicionales conferencias de prensa mañaneras son usadas más como plataforma política que como un espacio informativo y un ejercicio de transparencia.

En cuanto a las acusaciones que se hacen en su contra por la investigación de su ex secretario de seguridad, Genaro García Luna quien es investigado en Estados Unidos por posibles nexos con el Cartel de Sinaloa, Calderón Hinojosa confirmó que no tiene nada que temer, en cambio, reto al gobierno de Andrés Manuel a presentar las pruebas, si es que las llegara a tener, y que se le investigue y actúen en su contra.



“A mí no me tiene que someter a consulta pública para que me juzguen, de una vez si tiene una sola prueba contra mí, que la presenten y actúen contra mí. Para qué se esperan, aquí me tienen a sus órdenes”, Felipe Calderón Hinojosa.