Silvano anuncia viaje a Suiza y Bélgica, afirma que viajará con sus recursos

Kate Arizmendi | Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Silvano Aureoles, Gobernador de Michoacán anunció que tienen contemplado acudir a la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza; así como al Parlamento Europeo y la Cancillería Europea en Bruselas, Bélgica, para continuar denunciando la supuesta injerencia del narco en las elecciones de Michoacán.

“Voy a Europa porque son instancias de las que México forma parte, por ejemplo, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos señaló la grave crisis de violencia electoral que se vivió en México, entonces, siendo México parte de Naciones Unidas, es competencia de este organismo darle seguimiento a lo que sucede”, explicó, “es un tema de seguridad nacional”.

El mandatario aclaró que su futuro viaje, así como el que hizo a Estados Unidos será financiado con sus recursos, “es con mi propio salario con el que he pagado mi gira”, aseguró.

Fue hace unos días que el secretario de Finanzas, Carlos Maldonado, dijera desconocer el origen del dinero para los viajes y aseguró que el gobernador no había cobrado su salario los días que habría estado fuera del país, de modo que ante esto el mandatario aclaró, “fue una quincena la que no se me pagó, pero que con mi dinero estoy financiando la gira en el extranjero”.

Dijo además que no rendirá cuentas al Congreso de Michoacán de sus giras porque no está “obligado” a hacerlo y considera que no es importante presentar algún informa al respecto.