Naomi Carmona / Grupo Marmor

CDMX.- El gobierno de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, declaró a México como un “Estado fallido” ante la cantidad de homicidios que acumula el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, durante lo que va de su mandato.

Ante los medios de comunicación nacionales, el mandatario recordó que en los primeros 30 meses de gobierno de AMLO se acumulan más de 92 mil asesinatos, número que duplica la cifra de Enrique Peña Nieto en el mismo periodo de tiempo.

Por ello invitó al presidente a cambiar su estrategia:

“No sé que está esperando el presidente para darse cuenta que su estrategia es un rotundo fracaso, que es un Estado fallido y que esa ruta no es la correcta. Fracasó y tiene que darse cuenta porque son vidas humanas las que están en riesgo”.

Agregó que la estrategia de la Federación para dar becas y apoyos económicos a jóvenes jamás funcionará, ante 5 mil pesos semanales que les da el narcotráfico, contra 3 mil mensuales del gobierno central.

“Con su estrategia de abrazos y no balazos todo se derrumbó. Mientras él (el presidente) se ubica en la lógica de repartir dinero pero les da a los jóvenes 3 mil 600 pesos al mes y el crimen organizado les da 5 mil a la semana, entonces es un batalla que por esa tuta no la va a ganar; yo no cuestiono que se entreguen apoyos a la gente más vulnerable, pero esa ruta no es la solución”.