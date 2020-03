Silvano Aureoles no se ha realizado prueba del Coronavirus pese a su viaje a España en enero

Carlos García /Grupo Marmor

Morelia Mic., a 23 de marzo del 2020.- El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, explicó que no se ha realizado la prueba del Coronavirus (covid-19) aun cuando visitó tierras Españolas el pasado 20 de enero del presente año.

El mandatario estatal recalcó que no se realiza la prueba ya que no ha presentado síntomas, “No he tenido ningún síntoma, pero de tenerlo me la haré de inmediato” puntualizó Aureoles Conejo.

En España el primer caso de Coronavirus se presentó el 31 de enero en la isla La Gomera, según lo confirmado por el Centro Nacional de Microbiología y el gobierno español.

Silvano visitó Barcelona, España para promocionar el estado Michoacano, incluso tuvo la oportunidad de saludar al Rey Felipe VI.

En cuanto a la justificación del porqué no realizarse la prueba el mandatario señaló que el virus dura activo 14 días, y no presenta ninguno de los síntomas relacionados con el virus.

Recordemos que España es catalogado como uno de los países con más casos de Covid-19, superando la cifra de 33 mil casos confirmados y 2 mil 182 fallecidos hasta la fecha.