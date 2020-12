Sin dificultades económicas y con dinero de sobra, así cerrará Morelia este 2020

Paola Mendoza / Grupo Marmor

Morelia, Mich., 07 de diciembre de 2020.- Para este cierre de año, el municipio de Morelia no presentará dificultades económicas, como Michoacán y algunas otras ciudades del interior, al contrario existe una solvencia presupuestal que hará que hasta le sobre recurso al Ayuntamiento, así lo presumió el alcalde, Raúl Morón Orozco.

El edil resaltó que contrario al déficit financiero que atraviesa el estado en cara a los compromisos de fin de año, Morelia manejó muy bien sus finanzas durante este año, lo que le permitirá transitar al 2021 sin adeudos de ningún tipo, ni a trabajadores muncipales ni a proveedores.

“Hace unos días hablé con personas de un gobierno municipal, no dire quien, y me decían que estaban cerrando con muchos problemas porque se les agotaba el dinero, tenían muchos problemas económicos; me dijeron seguramente tú estás igual, yo dije que no, a nosotros hasta nos va a sobrar poquito, no estamos igual, vamos a salir bien el año”, comentó.

El presidente municipal señaló que ante la pandemia del Covid-19 y la caída en las recaudaciones, la Tesorería de Morelia tomó acciones que llevaron a disminuir y contener el gasto público, sin afectar los bolsillos de la ciudadanía ni sus empleados.

En este sentido, recalcó que hace apenas unas semanas el Ayuntamiento firmó un nuevo incremento presupuestal a los trabajadores del municipio por el orden del cuatro por ciento, en razón de la inflación y la devaluación del salario.