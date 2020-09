Sin tregua, el apoyo a mujeres víctimas de violencia de género en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 25 de septiembre de 2020.- Daniela es una de las más de 30 mil mujeres que en los cinco años de la administración del Gobernador Silvano Aureoles Conejo, ha recibido atención, orientación y acompañamiento por violencia de género, a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer).

“Me golpeaba, me gritaba, era muy celoso conmigo, había temporadas en que no me dejaba salir de la casa y me encerraba con mi hijo, muchas veces sin alimento”, recuerda todavía nerviosa Daniela (nombre que utilizaremos por seguridad).

Se casaron cuando ella tenía 18 años y él 22. Pero desde el inicio su relación fue complicada por los constantes celos de su pareja.

“Desde que éramos novios siempre fue celoso, pero yo pensé que era normal, que lo hacía porque me quería, pero todo fue escalando hasta llegar a los insultos y luego a los golpes”.

Refiere: “Un día me cansé, pero no tenía a donde ir, fui a presentar mi denuncia y ahí me dijeron que existía un refugio para mujeres donde me podrían ayudar y darme resguardo”.

A tres meses de estar bajo la protección de la Seimujer, Daniela se siente preparada para iniciar una nueva forma de vida.

“No es normal que las mujeres vivamos violencia, pero muchas veces nos sentimos solas y no creemos que alguien nos pueda ayudar, pero está el gobierno para hacerlo”, comenta.

Quizá no lo sabías, pero para el Gobierno de Michoacán, la prevención, atención y sanción de la violencia contra niñas y mujeres ha sido una prioridad desde su inicio, por ello, se implementan acciones para lograr que las mujeres vivan una vida libre de violencia.

Como ha sido la creación de protocolos de atención que permitan coordinar el trabajo institucional de todas las áreas encargadas de dar atención a la violencia de género. Para esto se creó la ruta única de atención, para evitar la revictimización de las mujeres.

“La violencia de género es un problema que afecta a toda la sociedad, por lo que prevenirla es responsabilidad de todas y todos”, dijo Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de la Seimujer.

Es de señalar que en cinco años se ha atendido con orientación jurídica y psicológica a más de 30 mil mujeres víctimas de violencia de género.

Igualmente, para enfrentar el fenómeno se han capacitado en temas de prevención y detección de la violencia de género a alrededor de 50 mil mujeres michoacanas.

También se ha capacitado a 3 mil servidoras y servidores públicos para fortalecer la transversalidad de la perspectiva de género en las instituciones.

Algunos datos:

• 70 por ciento de las atenciones corresponden a violencia psicológica.

• 20 por ciento violencia física y sexual.

• 10 por ciento por violencia económica.