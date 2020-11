SSM celebra el Día Mundial de la Vasectomía

Morelia, Michoacán, a 20 de noviembre de 2020.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), tiene como reto incentivar una mayor participación del hombre en la adopción de métodos anticonceptivos para la regulación de la fertilidad y fortalecer su papel en la anticoncepción quirúrgica voluntaria, por lo que este año se han realizado 256 procedimientos de vasectomía sin bisturí.

El Día Mundial de la Vasectomía, que se celebra el 20 de noviembre, es una oportunidad para dar a conocer a la población que, pese a la situación epidemiológica por COVID-19 que vive el país, la institución continúa brindado este servicio con todas las medidas sanitarias para evitar contagios.

Uno de los objetivos especifico del Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción es incentivar la paternidad activa y elegida, así como la responsabilidad del hombre en la planificación familiar y anticoncepción.

Para ello, la SSM realiza campañas para promover entre los hombres una participación más activa y comprometida en el cuidado de su salud y la de su familia, lo que ha permitido logros importantes en el estado referente a la aplicación de la vasectomía sin bisturí, procedimiento rápido, sencillo y de pronta recuperación.

Este es un método permanente que se realiza en 20 minutos y consiste en que el tubo que conecta el testículo a la uretra, llamado conducto deferente, se corta y se sella para evitar que los espermatozoides salgan.

Además de que no se requiere hospitalización, ni estudios preoperatorios, se puede realizar trabajo físico después de 48 horas, no hay molestias posteriores a la cirugía; además, no afecta el comportamiento sexual del hombre y, lo más importante, no representa un riesgo para su salud.

Es importante que antes del procedimiento los varones tomen un baño y sólo coman algo ligero, rasurar su parte anterior del escroto, ir acompañado y usar ropa interior ajustada. Ya en casa se recomienda poner una bolsa con hielo cada 30 minutos durante 4 días, y podrá regresar a sus actividades cotidianas en 48 horas.

Se recomienda a los pacientes estar pendientes de la presencia de espermatozoides 3 meses después por análisis clínico y hasta entonces estar usando métodos anticonceptivos.

La planificación familiar es un asunto de pareja, sin embargo, hasta ahora la mayoría de las opciones están dirigidas a mujeres. Por ello, se busca promover la masculinidad positiva más amplia, con la que los hombres tomen conciencia sobre su responsabilidad en el control natal y, quienes lo deseen, puedan acceder gratuitamente a un procedimiento quirúrgico de la mano de especialistas expertos en la materia.

Actualmente Michoacán cuenta con 14 médicos acreditados por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y 2 sin acreditación, de los cuales sólo 12 se encuentran activos por el momento, quienes durante 2019 llevaron a cabo 953 procedimientos seguros, eficaces y confiables.