SUEUM señala que no hay razón para retener pago de prestaciones

Morelia, Michoacán.- El secretario general del Sindicato Único de Empleados de Universidad Michoacana (SUEUM), Eduardo Tena Flores solicitó a las autoridades universitarias no seguir reteniendo las prestaciones correspondientes a la Ayuda Sindical y Despensa en especie a los agremiados con el pretexto de la actualización del padrón sindical.

Mediante oficio que mandó vía internet, refirió que la situación jurídica del personal rescindido por la Universidad Michoacana aún no es definitiva, por lo que se encuentran a salvo los derechos de los mismos para ejercer acciones y derechos laborales ante la autoridad correspondiente.

Delimitó que en cuanto a los miembros del Comité Ejecutivo (Juan Guevara Mendoza, Pedro Villalobos Ortiz y Blanca Estela Villaseñor Béjar, el artículo 376 segundo párrafo de la Ley Federal del Trabajo señala que los miembros de la directiva sindical que sean separados por el patrón o que se separen por causas imputables a este continuarán ejerciendo sus funciones salvo lo que dispongan los estatutos, por lo que a tal circunstancia refirió que su situación jurídica no es definitiva y por ende no se pueden dar de baja como socios del sindicato.

Tena Flores explicó también qué tanto las bajas del sindicato, como los nombres duplicados, suplentes inactivos, renuncias y fallecimientos, así como personas que realizan funciones de confianza, fueron notificadas a la autoridad laboral, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por lo que solicitó que independientemente de las personas que se contemplan en el listado “multicitado” y que de parte de la autoridad refiere que cuentan con alguna incidencia, no existe motivo para que no se pague a los trabajadores que no se encuentran en dichas inconsistencias señaladas y que la autoridad tiene bien identificados.

“Solicité al secretario general Pedro Mata y con copia a la secretaria administrativa, Silvia Hernández Capi tomen en cuenta el pago de prestaciones para los agremiados que no están irregulares como ellos marcan, no hay pretexto válido, los tienen identificados y la Junta Local de Conciliación en estos momentos no está laborando, por lo que pedimos que se haga el pago correspondiente, en tanto se pueda solicitar de nueva cuenta la actualización del padrón de socios, no veo razón para que los socios activos sean más perjudicados por una cuestión administrativa y de la cual es responsable la autoridad laboral”, apuntó.

Lo anterior ya que recordó que muchos trabajadores tienen adeudos y el pago que recibieron de diciembre apenas les alcanzó para pagar las mismas, “apelo al humanismo de las autoridades para no continuar perjudicando la economía de los trabajadores y sus familias”.