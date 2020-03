Trabajadoras del hogar no descansan este 9M

Carlos García /Grupo Marmor

Morelia Michoacán a 09 de marzo del 2020.- Luego del llamado que se hizo durante el último mes a través de redes sociales donde se invitaba a las mujeres a un paro nacional este 09 de marzo bajo el mensaje “El Nueve Ninguna se Mueve”, algunas trabajadoras del hogar decidieron no unirse a esta iniciativa y asistir a su trabajo con toda normalidad.

En una plática con la señora Silvia M. trabajadora de la limpieza en una casa de la colonia Loma Larga, destacó que decidió trabajar en este día ya que ella es el sustento económico de su familia, al ser divorciada y quedarse con la responsabilidad de sus dos hijas menores.

“Imagínese si falto el día de hoy son 300 pesos menos que me sirven para darles de comer a mis niñas en la semana o para pagar las deudas, a mí no me conviene faltar un día” comentó la trabajadora.

Respecto al paro nacional, la señora Silvia comentó que era una forma diferente de exigir por la injusticia que se vive actualmente en el país, pero agregó que ella no se uniría no porque estuviera en contra sino por sus necesidades económicas.

Actualmente la trabajadora del hogar mantiene a sus dos niñas de 6 y 9 años de edad, las cuales se encuentran cursando sus estudios, y al no recibir ningún apoyo por parte de su exmarido, ella es quien tiene la responsabilidad de alimentar y cuidar a sus pequeñas.

“A mí nadie me apoya, a veces el papá de las niñas ni se para a verlas, y a veces pues sí se me ve complicado pero pues qué hago, trabajar es lo único que me queda” exclamó.

Así como la señora Silvia cientos o miles de trabajadoras del hogar no pudieron unirse al paro nacional de este nueve de marzo por situaciones económicas.

En México, 2.3 millones de personas se dedican al trabajo del hogar, y nueve de cada diez son mujeres, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su estudio del 2018.