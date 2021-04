Ciudad de México.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha comenzado con el análisis de estas nuevas impugnaciones por parte de Morena y sus precandidatos a las gubernaturas de Guerrero, Félix Salgado, y de Michoacán, Raúl Morón, con las que buscan que les devuelvan el derecho a registrarse en la contienda.

En el primer caso, está Félix Salgado Macedonio, su juicio para la protección de sus derechos político-electorales ha quedado bajo el expediente SUP/JDC/630/2021 y será el magistrado Indalfer Infante Gonzáles, mientras que el caso de Raúl Morón se registró como SUP/JDC/623/2021 Y SUP/JDC/628/2021 y nuevamente será elaborado por la magistrada Mónica Soto.

Además, se manifestó en desacuerdo a la postura del proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón que indicaba que el INE sí había respetado el debido proceso.

“El comportamiento procesal de la Unidad Técnica de Fiscalización indica que no actuó; debió hacérsele requerimiento como sí lo hicieron con el precandidato de Michoacán, se le deben explicar todas las faltas y decirle expresamente cuáles son las sanciones y que ésta es la pérdida de registro. Me apartaría de que no hay obligación de la Unidad Técnica de avisar porque tuvo una conducta distinta con otros precandidatos a los que sí les hizo una notificación personal y no electrónica.

“Esto da la oportunidad de que el precandidato cumpla y presente de forma extemporánea y no se acredite de manera absoluta la sanción. Aún compartiendo el sentido del proyecto me reservaría voto concurrente por estos apartados” señaló al momento.

La magistrada Mónica Soto propuso devolverle su candidatura a Raúl Morón para competir por la gubernatura de Michoacán, pues sostuvo que su informe fue “extemporáneo y no omiso”.

No obstante, el proyecto de la magistrada sólo fue respaldado por el magistrado presidente José Luis Vargas e Indalfer Infante, mientras que el resto aprobó devolverlo al INE.