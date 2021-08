Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- “Uno va a donde lo invitan”, respondió el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, al cuestionársele sobre su presencia en la toma de protesta del próximo mandatario estatal en caso de que los Tribunales fallen a favor del morenista Alfredo Ramírez Bedolla.

Es de recordar que Aureoles en meses anteriores mencionó que, aún no tomaba la decisión de ir o no a dicho acto protocolario en caso de que se ratificará el triunfo de Bedolla.

“Falta tramo por recorrer, el Tribunal Electoral tiene hasta el 15 de septiembre para emitir su resolución, entonces hay tiempo para tomar esa decisión; también uno va a dónde lo invitan, qué tal que yo quiero ir y no me invitan, no me quiero adelantar a los tiempos”.

En torno a la entrega-recepción de la administración michoacana aseguró que entre hoy y mañana, los equipos de transición de ambas partes se estarán poniendo en contacto para arrancar con dicho procedimiento.