Valentín Rodríguez: lo acusaron de narco político y ahora quiere ser gobernador de Michoacán

Sergio Cortés Eslava

Morelia, Mich., 10 de agosto de 2020.- Señalado desde hace más de 18 años de ser un narco político del PRI y de tener nexos con los otrora Caballeros Templarios, ahora el productor y exportador de aguacate, Valentín Rodríguez Gutiérrez, anunció que buscará la gubernatura de Michoacán.

Con entrevistas en medios de comunicación locales y sendos espectaculares en la capital del estado, el también dueño de un impresionante complejo hotelero ecológico y dueño de taxis helicópteros en Tacámbaro, ha dado a conocer sus intenciones de querer competir como candidato del tricolor en el próximo proceso electoral para el Solio de Ocampo.

En este contexto, este viernes a través de las redes sociales, la michoacana y ex candidata del PAN a la gubernatura, Luisa María “Cocoa” Calderón Hinojosa, publicó un mensaje en tuit donde arrobó al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, al ex dirigente en Michoacán del tricolor Víctor Silva Tejeda y a Jesús Hernández P., actual líder priista en esta entidad, con el siguiente texto: “Sin memoria no hay futuro. Este hombre, en 2007 citó a todos los aguacateros de la región de Tacámbaro; introdujo al Chayo, quien ofreció protección a cambio de cuotas. Ejecutaba a quien no pagaba. Por Michoacán no repitan esa historia”.

Cabe destacar que Valentín Rodríguez ha sido en dos ocasiones alcalde de Tacámbaro, la última de ellas en el periodo 2005 – 2007, donde el crimen organizado sentó sus reales y fue precisamente en su administración municipal cuando en ese municipio se registró el mayor número de ejecuciones en su historia.

Desde esos tiempos, el panista Salvador Concha Cerón, abanderado del albiazul a la alcaldía, acusó abiertamente a Valentín Rodríguez de tener nexos con el crimen organizado y de recibir dinero del narco para su campaña.

Ahora, otra vez Valentín Rodríguez Gutiérrez, acusado infinidad de veces de mantener relaciones con el narco, aparece en el escenario político, ahora con la rara y sospechosa intención de ser candidato el PRI a la gubernatura de Michoacán.