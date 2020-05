Vendedores de San Juan claman apoyo del Ayuntamiento; sólo promesas les han dado”, acusan

Paola Mendoza / Grupo Marmor

Morelia, Mich., 12 de mayo de 2020.- Luego de más de 15 días que cerró la plaza comercial “San Juan”, los comerciantes ya empiezan a sufrir los estragos de la crisis económica pero también la falta de apoyo del Ayuntamiento de Morelia y solo piden una cosa: les den oportunidad de abrir sus negocios respetando las medidas sanitarias correspondientes, pero solo han recibido promesas incumplidas del municipio.

En un recorrido por la zona, Grupo Marmor pudo constatar que alrededor de 15 oferentes de 400 que laboran en la plaza en cuestión, continúan haciendo su trabajo desde la acera lateral del centro comercial, ya que se tiene prohibido el acceso de la ciudadanía a este espacio.

“Nosotros estamos aquí afuera porque ya no aguantamos, no tenemos dinero, no nos han dado ni una despensa como nos prometieron y yo no le puedo decir a mis hijos, a ver espérate un día para comer, tenemos que sacar algo diario o no comemos”, señaló Sonia Flores, oferente del lugar.