“Yo seguiré saliendo a las calles porque la gente me ayuda”, señaló heladero de la tercera edad

Paola Mendoza / Grupo Marmor

Morelia, Mich., 22 de abril de 2020.- Las personas de la tercera edad están en un riesgo latente de padecer los estragos del Covid-19, sin embargo, hay quienes pese a la enfermedad continúan laborando en las calles de la capital michoacana.

El señor Santiago Ruiz es un vendedor de paletas de hielo de 78 años, quien ha laborado en este oficio desde hace más de 25 años.

“Yo mantuve a mi esposa e hijos de esto, ahora estoy solo, pero en su momento si me dejaba buena lana, (…) pero ahorita me llevo como la mitad de lo que sacaba y en las tardes, apenas y me alcanza para unos tacos”, apuntó.

A pregunta expresa, el oferente señaló que él no le tiene miedo al coronavirus, ya que lo considero de un invento del gobierno, “si me muero, me muero y ya, a mi no me anden diciendo de un virus”.

Aún cuando las ventas son bajas, don Santiago aseveró que seguirá saliendo a las calles a vender, pues más allá de lo que saca en el día a día, hay quienes lo ayudan cuando lo ven pasar por la ciudad.

“Yo seguiré saliendo porque aunque sacó poquito, también la gente me ayuda, me da dos o tres pesitos y con eso yo salgo todos los días”, enfatizó.