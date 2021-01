Zitácuaro en alto riesgo de contagios por covid-19

Morelia, Michoacán.- De acuerdo al reporte diario emitido por el Comité Estatal de Seguridad en Salud, mismo que se encuentra disponible en https://michoacancoronavirus.com/nuevaconvivencia/ con corte al 6 de enero de 2021, Zitácuaro se encuentra en bandera amarilla, lo que significa un riesgo alto de contagios, registrando hoy, la cifra más alta de contagios.

México 1,479,835

Michoacán 34,099

Zitácuaro 1032

Defunciones 87

Sospechosos 54

Recuperados 829

No relajemos las acciones, sólo juntos podremos romper la cadena de contagios, no salgas si no es necesario y no organices ni asistas a fiestas.

● Recuerda usar cubrebocas.

● Lávate las manos constantemente, usa gel antibacterial, no saludes de mano, beso o abrazo y, sobre todo, mantén la sana distancia.

Recuerda que los eventos masivos están prohibidos, no pongas en riesgo tu salud y la de los demás.

Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Pronto nos volveremos a abrazar.

En #Zitácuaro #TodosSomosUno

Para evitar riesgos

YoMeQuedoEnCasa

SeguimosConstruyendo