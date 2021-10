”No eran sicarios, eran militares”, acusa pariente de víctima tras hechos violentos en Cantina La 25

Kate Arizmendi | Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- A través de lo que parece una carta, o declaratoria, el pariente de una de las víctimas de la balacera de Cantina La 25 suscitada la madrugada del lunes, señala que las personas que atacaron esa noche no eran sicarios sino militares.

En el escrito, que posee esta redacción, quién firma como Daniel Méndez señala que el objetivo del ataque era Juan Ríos, alias Juanito, y propietario del lujoso Lamborghini, a quien llevaban rato siguiendo.

“Me ofrecieron 2 mil pesos para pasarles información de Juan Ríos y mi respuesta fue no”, se lee.

Expuso que quienes perpetraron los hechos son originarios de Maravatío, lugar de procedencia de Juan Ríos quien es una de las víctimas.

“Les consta que no soy un soplón y que no conozco a las personas que me menciona, me ofrecieron pertenecer a su logia e inteligencia militar para que les pase información pero ni porque me metan un palo seré soplón” añade.

Juan Ríos Rebollo, una de las seis víctimas, era sobrino del exdiputado federal Raúl Ríos Uribe y fue una de las personas asesinadas afuera del bar Cantina La 25, en Morelia, la madrugada del lunes; trascendió que inició su vida laboral vendiendo yogurt y luego celulares, pero de manera inexplicable se volvió millonario antes de cumplir los 30 años.

