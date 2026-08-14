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viernes, agosto 14, 2026

ELECCIONES 2027

ELECCIONES 2027

Escuchar antes de hablar: el método político de Carlos Torres Piña

Marisa - 0
Muchas vesces hay fotografías políticas que pueden engañar. Una persona rodeada por cientos de asistentes puede parecer cercana sin haber escuchado realmente a ninguno;...
ELECCIONES 2027

Productores de Nochebuena y Fabiola Alanís unen esfuerzos para fortalecer esta...

Marisa - 0
La apuesta es ampliar mercados, mejorar la calidad de vida de las familias productoras y consolidar la prosperidad compartida en el estado Zitácuaro, Michoacán, a...
ELECCIONES 2027

Morena avanza unido y fuerte en Michoacán: JC Barragán

Marisa - 0
El líder social sigue trabajando mano a mano y casa por casa en las asambleas informativas por la defensa de la transformación y la...
ELECCIONES 2027

PRD Michoacán pone a la ciudadanía al centro de cualquier acuerdo...

Marisa - 0
La dirigente estatal señala que cualquier diálogo sobre alianzas rumbo a 2027 deberá partir de coincidencias programáticas, respeto a la autonomía del partido y...

MICHOACÁN

MICHOACÁN

Alcalde de Huetamo niega investigación de EU y asegura que existe...

Marmo-Informa - 0
Margarita Arreola/ Grupo Marmor El alcalde de Huetamo, Pablo Varón Estrada, informó que no tiene conocimiento de una investigación en su contra por parte del...
MICHOACÁN

Hombre atropellado por un camión torton muere en el Hospital Regional...

Angie Yazmin - 0
El accidente ocurrió en la colonia Pueblo Nuevo. RED 113 MICHOACÁN/ Redacción Zitácuaro, Mich.- Viernes 14 de agosto de 2026.- Un hombre que fue atropellado por...
MICHOACÁN

FGR investiga aseguramiento de narcolaboratorio, en la región de Los Reyes

Angie Yazmin - 0
RED 113 MICHOACÁN/Redacción Los Reyes, Mich.- 14 de agosto de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) inició una indagatoria con motivo de la...
MICHOACÁN

“Si la derecha no ha aprendido a respetar al pueblo, nosotros...

Angie Yazmin - 0
Redacción / Grupo Marmor En Zamora, el diputado local llamó a fortalecer la organización del Partido del Trabajo y cerrar filas en defensa de la...
MICHOACÁN

Hermes Pacheco refrenda compromiso con Angamacutiro durante su Segundo Informe

Marmo-Informa - 0
Redacción/ Grupo Marmor Ante habitantes de Angamacutiro, el presidente municipal Hermes Arnulfo Pacheco Bribiesca presentó su Segundo Informe de Gobierno, en el que dio cuenta...
MICHOACÁN

Se registra choque por alcance entre tres vehículos en la Morelia-Pátzcuaro

Angie Yazmin - 0
RED 113 MICHOACÁN/Redacción Morelia, Mich.- Viernes 14 de agosto de 2026.- Tres vehículos protagonizaron un choque por alcance sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, informaron fuentes allegadas...

MORELIA

MORELIA

#VIDEO // Roban motocicleta de trabajo en la calle Curtidores de...

Ángel Bedolla - 0
Redacción / Grupo Marmor A través de redes sociales, ciudadanos denunciaron el robo de una motocicleta ocurrido sobre la calle Curtidores de Teremendo, en los...
MORELIA

CONÉCTA+ reúne a jóvenes de Michoacán en Morelia

Angie Yazmin - 0
Luis Herrera/ Grupo Marmor Morelia, Michoacán.— Con el objetivo de generar un espacio de encuentro, aprendizaje y participación juvenil, este viernes 14 de agosto se...
MORELIA

Fuerzas federales detienen a 15 presuntos delincuentes y aseguran 3 laboratorios...

Ángel Bedolla - 0
+En plena coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Marina y Fiscalía General de la Republica RED 113 MICHOACÁN/Redacción Morelia, Mich.- 13...
MORELIA

“Morelia no se gobierna desde el escritorio”: Alfonso Martínez rinde informe...

Dulce Olivo - 0
Javier Velázquez/Grupo Marmor Con un Centro Administrativo Municipal abarrotado, bajo lluvia y rodeado de alcaldes, legisladores, empresarios, exgobernadores y liderazgos nacionales del PAN, el alcalde...
MORELIA

Coinciden Grecia Quiroz y Alfonso Martínez rumbo al 2027

Dulce Olivo - 0
Javier Velázquez/Grupo Marmor La alcaldesa sustituta de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García, una de las figuras de oposición más visibles rumbo a la gubernatura de...
MORELIA

Alfonso Martínez fortalece apoyo a la niñez, cultura y turismo

Dulce Olivo - 0
Morelia, Michoacán; 13 de agosto de 2026.- Con Amor por Morelia, el segundo año de gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, se distinguió...

PAÍS

PAÍS

Noroña respalda a Andy López Beltrán y califica de “arbitrario” el...

Marmo-Informa - 0
Ciudad de México.— El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, se pronunció sobre la cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán,...
PAÍS

#VIDEO // Ester Zárate, atleta de Oaxaca, conquista el Trail de...

Angie Yazmin - 0
Redacción / Grupo Marmor Ester Zárate, originaria de San Buenavista Amoltepec, Oaxaca, obtuvo el primer lugar de su categoría tras correr 14 kilómetros descalza durante...
PAÍS

¿Lista negra o análisis digital? Así exhibió gobierno federal a...

Marmo-Informa - 0
Redacción/Grupo Marmor La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentó el pasado miércoles 12 de agosto, durante el programa “Derecho de Réplica” en...
PAÍS

Niño muere tras agonizar 4 días por golpiza de su madre...

Ángel Bedolla - 0
Redacción / Grupo Marmor Elementos de seguridad del Estado de México lograron la detención de una pareja señalada por su probable participación en el terrible...

CULTURA

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Destinos imperdibles: Cinco Pueblos Mágicos de Michoacán para tu próxima escapada

Jorge Palomero - 0
Jorge Rubio/Grupo Marmor Michoacán alberga una riqueza cultural, arquitectónica y natural que lo convierte en uno de los destinos predilectos para el turismo de fin...
Cultura

Inaugura Secum Micelio del vacío en el Centro Cultural Clavijero

Marisa - 0
La exposición reúne 12 obras y un mural autoportante del michoacano Salvador Luna Morelia, Michoacán, 7 de agosto de 2026.- La Secretaría de Cultura de...

SEGURIDAD

MORELIA

#VIDEO // Roban motocicleta de trabajo en la calle Curtidores de...

Ángel Bedolla - 0
Redacción / Grupo Marmor A través de redes sociales, ciudadanos denunciaron el robo de una motocicleta ocurrido sobre la calle Curtidores de Teremendo, en los...
INTERNACIONAL

Niño de 4 años fallece al recibir una descarga eléctrica con...

Ángel Bedolla - 0
Redacción / Grupo Marmor Un lamentable accidente doméstico en una vivienda de Kansas cobró la vida de un niño de 4 años de edad. El...
MICHOACÁN

De un balazo en el rostro matan a un joven desconocido,...

Ángel Bedolla - 0
RED 113 MICHOACÁN/Redacción Uruapan, Mich.- 14 de agosto de 2026.- Un joven fue ejecutado en la vía pública de la colonia Ferrocarrilera, a unos metros...
PAÍS

Niño muere tras agonizar 4 días por golpiza de su madre...

Ángel Bedolla - 0
Redacción / Grupo Marmor Elementos de seguridad del Estado de México lograron la detención de una pareja señalada por su probable participación en el terrible...

ENTRETENIMIENTO

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#VIDEO // Hombre queda atorado en sillas de hospital en China

Angie Yazmin - 0
Redacción / Grupo Marmor Se viralizó el curioso incidente de un hombre que terminó con la cabeza atrapada entre las sillas metálicas de una sala...
ENTRETENIMIENTO

Correos de México rinde homenaje al “Divo de Juárez” con una...

Jorge Palomero - 0
Jorge Rubio/Grupo Marmor Correos de México inmortalizó el legado artístico de Juan Gabriel mediante el lanzamiento de una estampilla postal conmemorativa. Esta nueva pieza filatélica...
ENTRETENIMIENTO

El FICM anuncia la Selección Oficial de su 24ª edición

Ángel Bedolla - 0
Desde 2003, el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) ha trabajado de manera incansable en la promoción del trabajo de las y los...
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¿Cancelan a BTS? RM y J-Hope con Chris Brown causan polémica...

Angie Yazmin - 0
Redacción / Grupo Marmor El mundo del K-pop enfrenta una fuerte controversia por las recientes acciones de RM y J-Hope de BTS. Los reconocidos ídolos...

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Denuncia

Joven exhibe discriminación y falsa acusación de robo en Liverpool Perisur

Jorge Palomero - 0
Jorge Rubio/Grupo Marmor Una joven denunció públicamente haber sido víctima de discriminación y perfilamiento dentro de la tienda departamental Liverpool, en la sucursal Perisur. Los...
INTERNACIONAL

Policía de Ecuador incauta media tonelada de cocaína con el rostro...

Jorge Palomero - 0
Jorge Rubio/Grupo Marmor La Policía Nacional de Ecuador asestó un nuevo golpe al narcotráfico tras incautar aproximadamente media tonelada de cocaína en la zona fronteriza...
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#VIDEO // Sicarios irrumpen en lanchas y asesinan a tres hombres...

Dulce Olivo - 0
Redacción / Grupo Marmor El ataque armado perpetrado por un grupo de sicarios se ubicó sobre la playa turística de Cojimíes, en el cantón Pedernales...
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#VIDEO // Joven con puntaje perfecto de la UNAM exige respuesta...

Dulce Olivo - 0
Redacción / Grupo Marmor Brisa Nisdany García Santiago, una aspirante de 17 años originaria de Oaxaca que logró un puntaje perfecto en el examen...
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