ELECCIONES 2027
Escuchar antes de hablar: el método político de Carlos Torres Piña
Muchas vesces hay fotografías políticas que pueden engañar. Una persona rodeada por cientos de asistentes puede parecer cercana sin haber escuchado realmente a ninguno;...
Productores de Nochebuena y Fabiola Alanís unen esfuerzos para fortalecer esta...
La apuesta es ampliar mercados, mejorar la calidad de vida de las familias productoras y consolidar la prosperidad compartida en el estado Zitácuaro, Michoacán, a...
Morena avanza unido y fuerte en Michoacán: JC Barragán
El líder social sigue trabajando mano a mano y casa por casa en las asambleas informativas por la defensa de la transformación y la...
PRD Michoacán pone a la ciudadanía al centro de cualquier acuerdo...
La dirigente estatal señala que cualquier diálogo sobre alianzas rumbo a 2027 deberá partir de coincidencias programáticas, respeto a la autonomía del partido y...
MICHOACÁN
Alcalde de Huetamo niega investigación de EU y asegura que existe...
Margarita Arreola/ Grupo Marmor El alcalde de Huetamo, Pablo Varón Estrada, informó que no tiene conocimiento de una investigación en su contra por parte del...
Hombre atropellado por un camión torton muere en el Hospital Regional...
El accidente ocurrió en la colonia Pueblo Nuevo. RED 113 MICHOACÁN/ Redacción Zitácuaro, Mich.- Viernes 14 de agosto de 2026.- Un hombre que fue atropellado por...
FGR investiga aseguramiento de narcolaboratorio, en la región de Los Reyes
RED 113 MICHOACÁN/Redacción Los Reyes, Mich.- 14 de agosto de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) inició una indagatoria con motivo de la...
“Si la derecha no ha aprendido a respetar al pueblo, nosotros...
Redacción / Grupo Marmor En Zamora, el diputado local llamó a fortalecer la organización del Partido del Trabajo y cerrar filas en defensa de la...
Hermes Pacheco refrenda compromiso con Angamacutiro durante su Segundo Informe
Redacción/ Grupo Marmor Ante habitantes de Angamacutiro, el presidente municipal Hermes Arnulfo Pacheco Bribiesca presentó su Segundo Informe de Gobierno, en el que dio cuenta...
Se registra choque por alcance entre tres vehículos en la Morelia-Pátzcuaro
RED 113 MICHOACÁN/Redacción Morelia, Mich.- Viernes 14 de agosto de 2026.- Tres vehículos protagonizaron un choque por alcance sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, informaron fuentes allegadas...
MORELIA
#VIDEO // Roban motocicleta de trabajo en la calle Curtidores de...
Redacción / Grupo Marmor A través de redes sociales, ciudadanos denunciaron el robo de una motocicleta ocurrido sobre la calle Curtidores de Teremendo, en los...
CONÉCTA+ reúne a jóvenes de Michoacán en Morelia
Luis Herrera/ Grupo Marmor Morelia, Michoacán.— Con el objetivo de generar un espacio de encuentro, aprendizaje y participación juvenil, este viernes 14 de agosto se...
Fuerzas federales detienen a 15 presuntos delincuentes y aseguran 3 laboratorios...
+En plena coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Marina y Fiscalía General de la Republica RED 113 MICHOACÁN/Redacción Morelia, Mich.- 13...
“Morelia no se gobierna desde el escritorio”: Alfonso Martínez rinde informe...
Javier Velázquez/Grupo Marmor Con un Centro Administrativo Municipal abarrotado, bajo lluvia y rodeado de alcaldes, legisladores, empresarios, exgobernadores y liderazgos nacionales del PAN, el alcalde...
Coinciden Grecia Quiroz y Alfonso Martínez rumbo al 2027
Javier Velázquez/Grupo Marmor La alcaldesa sustituta de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García, una de las figuras de oposición más visibles rumbo a la gubernatura de...
Alfonso Martínez fortalece apoyo a la niñez, cultura y turismo
Morelia, Michoacán; 13 de agosto de 2026.- Con Amor por Morelia, el segundo año de gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, se distinguió...
PAÍS
Noroña respalda a Andy López Beltrán y califica de “arbitrario” el...
Ciudad de México.— El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, se pronunció sobre la cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán,...
#VIDEO // Ester Zárate, atleta de Oaxaca, conquista el Trail de...
Redacción / Grupo Marmor Ester Zárate, originaria de San Buenavista Amoltepec, Oaxaca, obtuvo el primer lugar de su categoría tras correr 14 kilómetros descalza durante...
¿Lista negra o análisis digital? Así exhibió gobierno federal a...
Redacción/Grupo Marmor La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentó el pasado miércoles 12 de agosto, durante el programa “Derecho de Réplica” en...
Niño muere tras agonizar 4 días por golpiza de su madre...
Redacción / Grupo Marmor Elementos de seguridad del Estado de México lograron la detención de una pareja señalada por su probable participación en el terrible...
CULTURA
Destinos imperdibles: Cinco Pueblos Mágicos de Michoacán para tu próxima escapada
Jorge Rubio/Grupo Marmor Michoacán alberga una riqueza cultural, arquitectónica y natural que lo convierte en uno de los destinos predilectos para el turismo de fin...
Inaugura Secum Micelio del vacío en el Centro Cultural Clavijero
La exposición reúne 12 obras y un mural autoportante del michoacano Salvador Luna Morelia, Michoacán, 7 de agosto de 2026.- La Secretaría de Cultura de...
SEGURIDAD
#VIDEO // Roban motocicleta de trabajo en la calle Curtidores de...
Redacción / Grupo Marmor A través de redes sociales, ciudadanos denunciaron el robo de una motocicleta ocurrido sobre la calle Curtidores de Teremendo, en los...
Niño de 4 años fallece al recibir una descarga eléctrica con...
Redacción / Grupo Marmor Un lamentable accidente doméstico en una vivienda de Kansas cobró la vida de un niño de 4 años de edad. El...
De un balazo en el rostro matan a un joven desconocido,...
RED 113 MICHOACÁN/Redacción Uruapan, Mich.- 14 de agosto de 2026.- Un joven fue ejecutado en la vía pública de la colonia Ferrocarrilera, a unos metros...
Niño muere tras agonizar 4 días por golpiza de su madre...
Redacción / Grupo Marmor Elementos de seguridad del Estado de México lograron la detención de una pareja señalada por su probable participación en el terrible...
ENTRETENIMIENTO
#VIDEO // Hombre queda atorado en sillas de hospital en China
Redacción / Grupo Marmor Se viralizó el curioso incidente de un hombre que terminó con la cabeza atrapada entre las sillas metálicas de una sala...
Correos de México rinde homenaje al “Divo de Juárez” con una...
Jorge Rubio/Grupo Marmor Correos de México inmortalizó el legado artístico de Juan Gabriel mediante el lanzamiento de una estampilla postal conmemorativa. Esta nueva pieza filatélica...
El FICM anuncia la Selección Oficial de su 24ª edición
Desde 2003, el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) ha trabajado de manera incansable en la promoción del trabajo de las y los...
¿Cancelan a BTS? RM y J-Hope con Chris Brown causan polémica...
Redacción / Grupo Marmor El mundo del K-pop enfrenta una fuerte controversia por las recientes acciones de RM y J-Hope de BTS. Los reconocidos ídolos...
VIRAL
Joven exhibe discriminación y falsa acusación de robo en Liverpool Perisur
Jorge Rubio/Grupo Marmor Una joven denunció públicamente haber sido víctima de discriminación y perfilamiento dentro de la tienda departamental Liverpool, en la sucursal Perisur. Los...
Policía de Ecuador incauta media tonelada de cocaína con el rostro...
Jorge Rubio/Grupo Marmor La Policía Nacional de Ecuador asestó un nuevo golpe al narcotráfico tras incautar aproximadamente media tonelada de cocaína en la zona fronteriza...
#VIDEO // Sicarios irrumpen en lanchas y asesinan a tres hombres...
Redacción / Grupo Marmor El ataque armado perpetrado por un grupo de sicarios se ubicó sobre la playa turística de Cojimíes, en el cantón Pedernales...
#VIDEO // Joven con puntaje perfecto de la UNAM exige respuesta...
Redacción / Grupo Marmor Brisa Nisdany García Santiago, una aspirante de 17 años originaria de Oaxaca que logró un puntaje perfecto en el examen...