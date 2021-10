Diputados designan a nuevos titulares de órganos internos del Congreso local

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Quedaron definidos los perfiles que estarán ocupando a las titularidades de los diferentes órganos internos del Congreso del Estado.

Finalmente y luego de más de un mes que tomara posesión la LXXV legislatura, las negociaciones y acuerdos prosperaron para que este jueves los nuevos secretarios tomarán protesta en el Pleno del Congreso de Michoacán.

A las posiciones quedaron de la siguiente forma:

• C. Alberto Chávez Sandoval, Contralor Interno del Congreso del Estado

• Lic Raymundo Arreola Ortega, Secretario de de Servicios Parlamentarios

• L. A. E. Mario Alberto Villegas Alfaro, Secretario de Administración y Finanzas del Congreso del Estado

• C. Francisco Emanuel Duarte Valdez, Director del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos del Congreso del Estado

• C. Luis Antonio Neri Palafox, Coordinador de Comunicación Social del Congreso del Estado

• C. Leopoldo Romero Ochoa, Coordinador de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado

• C. Isidro Aguilera Ortiz, Coordinador de Atención Ciudadana y Gestoría del Congreso del Estado

