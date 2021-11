Papá de Octavio Ocaña, asegura que vengará la muerte de su hijo

Grupo Marmor

El padre del actor, Octavio Ocaña, Octavio Pérez, aseguró que hará todo para vengar la muerte de su hijo y que llegará hasta las últimas consecuencias, pues su caso no quedará impune, esto luego de la muerte de su hijo, el pasado sábado.

En entrevista con el programa Sale el Sol, el padre del actor aseguró que no descansará hasta que se le haga justicia a su hijo, destacando que tiene la prueba que los policías asesinaron a su hijo, pues con varios videos que subieron a YouTube quedó constatado que los policías dijeron haberse metido “en un pedo” al descubrir que su víctima era “Benito”.

“Los policías son unos idiotas que todavía que hicieron su gracia, no le dieron los primeros auxilios. Los uniformados no tenían que estar ahí, ustedes son municipales, no son federales, no están aptos para eso”, dijo

Asimismo, aseguró que le encantaría hacer justicia por su propia mano, pero que no está loco para hacerlo. Por ello, trabajará hasta que estén tras las rejas. Resaltó que él vengará la muerte de Octavio Ocaña.

“Estoy enojado, hasta los mataría, me gustaría hacerlo, pero no puedo hacerlo. No tienen una idea de cómo me gustaría hacerlo con mis propias manos porque tengo los huevos bien puestos y no estoy solo. No estoy solo. Están equivocados. Voy a llegar hasta lo último. Hasta verlos todos tras las rejas. Me gustaría verlos muertos, pero no lo voy a hacer no estoy loco. Pero me encargo que se pudran”, finalizó.

El actor viajaba en su camioneta el pasado sábado, cuando de acuerdo a información proporcionada por las autoridades, perdió el control, generando que chocara contra una barda de contención, lo que ocasionó que se disparara accidentalmente su arma, misma que le arrebató la vida.

