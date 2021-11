Sectur Michoacán pide a EUA y Canadá dirigir bien sus alertas a la entidad

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- El Secretario de Turismo, Roberto Monroy García, aseguró que las alertas internaciones que han lanzado los gobiernos de Estados Unidos y Canadá sobre no visitar Michoacán, dañan mucho la imagen estado, por lo que están tratando de intervenir para que ambos gobiernos extranjeros dirijan sus mensajes a las zonas que son las consideradas como las más conflictivas.

En entrevista mencionó que, si bien los países del norte pueden alertar sobre las regiones de México más peligrosas, no deberían generalizar a todo el estado.

“Tienen ellos el derecho de alertar a sus ciudadanos qué lugares o que no lugares visitar, pero que no sea todo Michocán, que digan las regiones que creen ellos que no son convenientes de acuerdo a sus propios razonamientos, pero que no generalicen al estado porque hace mucho daño, y que además hay mucho canadiense que visita Michoacán y que les gusta”.

El pasado 22 de octubre, el gobierno de Canadá pidió a sus ciudadanos evitar los viajes no esenciales a 13 estado de México por los “altos niveles de actividad delictiva y secuestro”.

Roberto Monroy, destacó los resultados de la temporada turística de Noche de Muertos, la que que calificó como “la mejor de su historia” y la cual refleja la confianza que los turistas tienen por venir a visitar tierras michoacanas.

