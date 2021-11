Magdalena quería y amaba a Cristo pero no se acostó con él. ¡La Magdalena no era de nalg*s prontas!: Padre Pistolas

Redacción | Grupo Marmor

Chucándiro, Mich.- No hay eucaristía en que Alfredo Gallegos, el Padre Pistolas, no genere polémica. Y es que en esta ocasión, frente a los feligreses, el párroco de Chucándiro se lanzó contra las películas de Hollywood y contra sus homólogos sacerdotes que estereotipan a María Magdalena, “son unos pendejos”, dijo.

“Los mantos finos no se los regalaba la Magdalena que no era, de nalgas prontas, era santa, no se porqué lo sacan en las películas y en los chistes, los mismos padres por pendejos, Magdalena le sacó 7 demonios Cristo y lo quería y lo amaba pero no se acostó con el, ni tuvo hijos como (dicen) las pinches películas de Hollywood”, subraya el Padre Pistolas, con un aire de enojo.