Entre lágrimas, Kun Agüero dice adiós al futbol

Morelia, Michoacán.- El jugador argentino Sergio Kun Agüero anunció este miércoles, a los 33 años de edad, su retiro del futbol profesional debido a la arritmia cardiaca que sufrió el pasado 30 de octubre en un partido con el FC Barcelona, su último club como jugador profesional, una decisión que ha tomado porque, según dijo, “la salud es lo primero”.

El anuncio tuvo lugar en un acto celebrado en las gradas del Camp Nou a la que asistieron, entre otros, el presidente de la entidad catalana, Joan Laporta, la plantilla del Barcelona, y Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, club en el que Agüero militó entre los años 2011 y 2021. “Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al futbol profesional. Es un momento muy duro, pero estoy muy feliz por la decisión que tomé.

Lo primero es mi salud”, explicó entre lagrimas el internacional argentino, ex jugador de Independiente de Avellaneda, Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona.

El pasado 30 de octubre, Agüero tuvo que retirarse antes de que finalizara la primera parte del partido de LaLiga ante el Alavés por un malestar torácico que después se detectó que había sido causado por una arritmia cardiaca.

El 1 de noviembre, el club emitió un comunicado en el que informaba de que el futbolista sería baja mientras se evaluaría “la efectividad del tratamiento para determinar su proceso de recuperación”. Finalmente, los médicos han determinado que esta dolencia cardiaca no le permitirá seguir jugando en la élite.

“Cuando me hice la primera prueba física en la clínica, los médicos me llamaron para decirme que había una posibilidad muy grande de que no siguiera como profesional. No fue fácil, lo venía procesando por lo que me decía el médico. Cuando me llamaron y me dijeron que era definitivo, tardé unos días más en procesarlo”, relató. No obstante, el Kun envió un mensaje optimista sobre lo sucedido: “Al final que me haya pasado ahora con 33 años es positivo, porque hoy estoy contándolo”.

