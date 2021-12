¿Qué te depara este 2022 según tu signo?

Recién estrenado el 2022, toca dejar atrás todo lo malo de 2021 y empezar el año con la mejor de las intenciones. Iniciando con Venus retrógrado

Te compartimos las predicciones astrológicas según tu signo zodiacal

Aries

Estos días has estado meditando y reflexionando sobre tus metas, algo que es un poco inusual en tu signo, ya que prefieres actuar en vez de estar pensando.

Aprovecha esta energía para alcanzar esa fortaleza que necesitarás para afrontar el próximo año, ya que te sentirás renovado y buscarás alcanzar la plenitud en varios aspectos de tu vida.

Tratarás de aprovechar todo el tiempo, por lo que estarás más en contacto con tu lado más divertido, conociendo a nuevas personas y viajando.

En el aspecto laboral, seguirás creciendo y consolidándote, además se presentarán varias oportunidades que puedes aprovechar para brillar en tu área.

Tu salud este año mejorará, aunque debes poner mucha atención a ciertos síntomas que puedas presentar y no lo dejes pasar, pues podría empeorar.

En el amor si tienes pareja no habrá cambios importantes, ya que estarás más enfocado en tu crecimiento personal y si eres soltero, durante los primeros meses conocerás nuevos rostros que pueden convertirse en alguien especial.

Tauro

El 2022 será un año crucial para las personas nacidas bajo el signo de Tauro, ya que habrá algunas situaciones desafiantes en los primeros meses pero sin duda estará lleno de crecimiento en varios aspectos.

En el amor será un buen año, ya que atravesarás algunos periodos de reflexión que te ayudarán a encontrar un balance en tu relación y en caso de estar soltero, conocerás a un par de personas con las que puedes llegar a formalizar pero toma las cosas con calma y no te apresures.

En cuanto al dinero atravesarás un par de obstáculos que te harán posponer un proyecto en puerta, sin embargo la suerte mejorará con el transcurso del año y se abrirán varias puertas para tener un dinerito extra pero deberás tomar las decisiones correctas.

Debes poner mucha atención en tu salud y evitar hacer corajes o entrar en discusiones, pues esto podría afectar tu salud, mejor busca practicar algún deporte que te ayude a combatir el estrés y despejar tu mente.

Libra

Debido a la situación actual, este año tuviste que adaptarte a las restricciones sanitarias aunque esto significara posponer algunos planes que ya tenías en puerta, sin embargo, durante el 2022 encontrarás la manera de poder disfrutar de ese viaje que tanto deseas realizar.

Este 2021 también fue un año de mucho aprendizaje y encontraste la manera de afrontar las situaciones negativas que se presentaron así que sigue adelante con esta lección, no permitas que la ira se apodere de ti o que antiguos rencores te afecten en una nueva etapa de tu vida.

En el aspecto económico, tendrás que poner mucha atención en tus finanza, incluso en alguna actividad que requiera de invertir dinero, ya que debes ser muy inteligente al momento de tomar decisiones y no dejarte llevar por las emociones o el calor del momento.

Hablando de tu salud, deberás poner mucha atención en lo que comes, ya que en ocasiones no te alimentas sanamente y el exceso de comida chatarra puede causarte un problema.

Recuerda que no debes ser aprensivo pues acumular todo esto comenzará a afectar tu organismo, es muy importante desahogarse y poner mucha atención en tu salud mental.

En cuanto al amor este año podría presentar algunas turbulencias en las relaciones, sin embargo, es muy importante la comunicación, pues esto hará que la situación cambie y puedas volver a disfrutar junto a esa persona especial.

Si estás soltero, te encuentras en un momento de mucha seguridad en ti mismo, lo que se verá reflejado al momento de conocer nuevas personas y esto te ayudará a encontrar a la persona más compatible contigo.

Leo

Tienes estabilidad en el aspecto familiar y la conservarás en el 2022, no así en el aspecto de salud, por lo que deberás estar al pendiente de los pequeños cambios que sientas. Dentro del aspecto económico no se vislumbran muchos cambios por lo que mantendrás la misma tendencia. No perderás, pero tampoco se ve un crecimiento considerable. En el amor, será momento de crecer en el aspecto social, al lado de tu pareja.

Géminis

En el 2022 Géminis tendrá que aprender una lección importante en cuestión de economía: ser constante en sus proyectos y disfrutarlos al máximo. Este último año estuviste preocupado por las finanzas, sin embargo, el 2022 te augura estabilidad económica y nuevas oportunidades laborales que te generarán mayores ingresos. Recuerda utilizar tus habilidades de comunicación y resolución de problemas para destacar en tu trabajo.

Sin duda el 2022 tiene una sorpresa preparada para ti, pues la astrología augura compromiso en tu vida para el siguiente año. Si no tienes pareja, encontrarás a alguien especial en la primera mitad del 2022 y, en esta ocasión, te entregarás completamente a esa persona. Sin embargo, si tienes pareja, tendrás una noticia que involucra mayor compromiso de tu parte, ya sea matrimonio, embarazo o incluso la compra de un nuevo hogar.

En cuestión de salud tienes que tomar precauciones en el próximo año y lo más recomendable es priorizar la alimentación saludable y el ejercicio, pues anteriormente has disfrutado de tus antojos, sin embargo, el exceso de éstos podría causar algunos problemas. Recuerda que parte de cuidar tu cuerpo es la salud mental y, si quieres que el 2022 fluya a tu favor, es momento de equilibrar tus emociones.

Virgo

2022 será el año en el que darás un gran salto en tu relación, es decir, te comprometes y te casas o bien, decidirás vivir con tu pareja; mi recomendación, como siempre, es que sigas a tu corazón, y que celebres cada paso de confianza y amor que des con tu alma gemela. Por el contrario, si no tienes pareja, tampoco te angusties porque conocerás a una persona muy interesante durante el próximo año, quizás sea la indicada para ti, así que… ¡atento!

Nuevamente deberás cuidar tus finanzas, Virgo, pues llegarán a tu vida nuevas responsabilidades que requerirán que ajustes tu bolsillo. ¡Calma, eso no quiere decir que te faltará el dinero en 2022! Pero sí tienes ser cuidadoso en lo que gastas. Te recomiendo que lleves un control y que debes en cuando te compres algo para consentirte. ¡Aguas con las ofertas, podrían endeudarte!

El 2022 será un año en el que tu cuerpo y tú harán una tregua: tendrás una mejor relación con él y por lo mismo, lo atenderás a tiempo. Te sentirás más relajada y sabrás manejar mejor los momentos de estrés (y eso es un súper avance para tu salud). Así que será un año tranquilo, eso sí, no te descuides.

Cáncer

Por fin has aprendido a poner límites, avanzar y dejar atrás ese viejo amor que tanto te atormentaba. Este 2022 una nueva oportunidad para enamorarte tocará tu puerta y quiero decirte que no debes de tener miedo pues has aprendido tantas cosas en el paso que nadie podrá dañarte de nuevo.

Durante algún tiempo has estado en un ambiente laboral muy tenso y muy pronto llegará una nueva oportunidad de trabajo que debes de tomar pues te veo con mucho más dinero. Recuerda que los comienzos no siempre son sencillos, así que vienen días de esforzarte mucho más.

Tu salud física será estable, sin embargo, en esta temporada de mucho frío debes abrigarte bien para no resfriarte, tampoco te expongas a eventos con muchas personas pues la pandemia aún no ha terminado. Respecto a tus emociones, te sugiero que busques una terapeuta que te guíe porque madurarás mucho sentimentalmente.

Escorpion

Comenzarás el año con el pie derecho, pues un asunto económico que te mantenía preocupado comenzará a liberarse, incluso esta situación se verá reflejada en tu economía.

Será un periodo con muchos beneficios para el flujo de dinero, así que aprovéchalo pero sobre todo, maneja tus ingresos con mucha inteligencia ya que puedes llegar a despilfarrar de más.

Hablando de tu salud, pon mucha atención a tus emociones, ya que ciertas circunstancias cargadas de estrés o incluso los nervios, puedes causarte un mal momento.

Sin embargo, este 2022 será un año de recuperación en cuanto algunos padecimientos que estás arrastrando desde hace un tiempo, así que aprovecha este impulso para mejorar tus hábitos y gozar de excelente salud.

En cuanto al amor, será un año de muchos movimientos ya que podrás liberarte de alguna situación que te ha mantenido reprimida y no te permite entregarte completamente a este sentimiento.

Si estás soltero concéntrate en ti, no busques el amor en cualquier persona que te topes en la calle ya que esto te hará vivir malos ratos e incluso podrías llegar a sentirte un tanto frustrado.

Sagitario

Sagitario se encuentra entre los signos del zodiaco más favorecidos para este 2022, el cual se percibe como un año muy estable y lleno de oportunidades.

A través de algunos contactos profesionales se te presentará una oportunidad que te hará brillar y posicionarte muy bien en tu trabajo, incluso te abrirá la puerta hacia nuevos proyectos.

Todo tu esfuerzo y dedicación se verá reflejado en tu economía, pues a lo largo del 2022, disfrutarás de todos los éxitos que comenzaste a cosechar hace un tiempo.

Debes tener mucho cuidado con el estrés, ya que en ocasiones llegas a ser demasiado exigente contigo mismo y esto te puede llevar al hospital.

Trata a tiempo cualquier malestar que presentes, no te tomes ningún síntoma a la ligera y sobre todo, no postergues las cosas, mucho menos si se trata de tu salud.

En cuanto al amor disfrutarás de un momento muy pleno en tu relación tras un periodo de conflictos y algunos malos entendidos, sin embargo es muy importante que sepas identificar muy bien tus sentimientos y expresarlos de la mejor manera.

Si estás soltero, a lo largo del año conocerás a varias personas por las que llegarás a sentir atracción, sin embargo sé honesto y si no estás dispuesto al compromiso, mejor déjalo en claro desde un inicio.

Capricornio

Será un año en el que buscarás que tú y tus seres queridos gocen de buena salud. La confianza que logres poco a poco en ello hará que inviertas tu dinero de mejor forma y verás buenos resultados, además de que no verás reducidos tus gastos. En el amor se vienen pruebas muy complicadas con tu pareja por lo que podrías tomar decisiones difíciles.

Acuario

Temas emocionales pondrán a prueba tu salud por lo que deberás de mantenerte en estado positivo para que no permitas que te afecten más. El tema económico será un tema que no te quite el sueño, ya que se vislumbra un 2022 próspero. El tema amoroso se mantendrá estable. Si tienes pareja te ayudará a superar los problemas que se te presenten; aunque si no cuentas con ella, tendrás la fuerza para levantarte.

Piscis

No habrá un gran cambio en el aspecto económico, sin embargo se espera crecimiento profesional. Deberás de mantener tu buena salud ya que se viene cambios importantes en tus áreas de oportunidad. Los temas del corazón parece que podrían quedar en segundo término; buscas tu bienestar físico y emocional.

