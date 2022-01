Por engañosos, estos chocolates saldrán del mercado, uno moreliano entre ellos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló los resultados de un análisis de laboratorio de diferentes marcas de chocolate en polvo y barra que se comercializan en México, en donde detectó que algunas engañan a los consumidores, por lo que procederá a su retiro.

En la Revista del Consumidor de enero, la Profeco detalló que sometió a un estudio a 32 diferentes productos: 12 tablillas de chocolate para mesa, tres tablillas sabor chocolate para mesa, 10 chocolates en polvo y siete polvos para preparar bebidas sabor chocolate.

Irregularidades detectadas

En dicho estudio, la dependencia encontró una serie de irregularidades en dichos productos: Adicionan grasas no permitidas, como grasa de coco o palmiste.

Contienen menos producto del declarado en etiqueta. Contienen menos azúcares. Su declaración nutrimental está incompleta.

Contienen exceso de calorías y no lo advierten.

No deberían destacar ciertas leyendas nutrimentales o de propiedad.

Contienen edulcorantes y no presentan la leyenda de advertencia.

Problemas en el etiquetado

Vitamin Choco.

Cuidado Diario.

Great Value.

Chocolate Vaquita.

Precíssimo.

Choco choco.

Chocolate De Mesa Don Gustavo.

“El más tramposo es un chocolate que se llama Don Gustavo, ya que da 16 por ciento menos de chocolate. El caso más delicado, es un producto que se llama Golden Hills, y este le adiciona al chocolate, grasa y manteca vegetal de palmita, y no está permitido por la norma.

Don Gustavo, va a salir del mercado porque trae dos problemas serios, el de re etiquetado por no colocar las leyendas bien en sus empaques, y por menos 16 por ciento menos de contenido.

El otro de Golden Hills, se va a inmovilizar y retirar del mercado”, aseguró el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla.

Chocolates con irregularidades

Chocolates de mesa Abuelita Original Nestlé: Tuvo hasta 6 por ciento menos de contenido neto declarado, por lo que no cumple con la NOM-002, y no ostenta el sello de Exceso de Calorías, por lo que no cumple con la NOM-051.

Don Gustavo: No ostenta el sello de Exceso de Calorías, por lo que no cumple con la NOM-051. Golden Hills: Adiciona grasa vegetal de coco o de palmiste, por lo que no cumple con la NOM-186. Kekua: No presenta su declaración nutrimental por producto preparado, por lo que no cumple con la NOM-051.

Ibarra: No ostenta el sello de Exceso de Calorías, por lo que no cumple con la NOM-051.

La Suiza: Tuvo hasta 4.2 por ciento menos del contenido neto del declarado, por lo que no cumple con la NOM-002. Moctezuma

Casero: Tuvo hasta 6.5 por ciento menos contenido del declarado, por lo que no cumple con la NOM-002.

Polvos para preparar bebidas sabor chocolate

Choco Choco Ibarra: Destaca en el área principal de la etiqueta la leyenda “12 vitaminas y minerales en cada vaso”, por lo que incumple la NOM-002.

No ostenta el sello de Exceso Calorías.

Morelia Presidencial: No ostenta el sello de Exceso de Calorías, por lo que no cumple con la NOM-051.

Nesquik Opti-Star

Nestlé: No ostenta el sello de Exceso de Calorías, por lo que no cumple con la NOM-051.

Chocolates que sí cumplieron

Cal-C-Tose. Choco Milk. Great Value. 540 g.

Moctezuma Original. 200 g.

Moctezuma Uruapan Premium. 250 g.

Selecto Brand. 540 g.

Abuelita Nestlé reducido en azúcar. 240 g.

Chococoa. 540 g.

Precissimo. 540 g.

Great Value en polvo. 320 g.

