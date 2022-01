Por 3 500 pesos expiden certificados de vacunación AntiCovid pero falsos

En la plaza de Santo Domingo, a tres cuadras del corazón de Ciudad de México, la delincuencia halló un nuevo mercado: la venta de certificados apócrifos que acreditan la vacunación contra el covid-19, con la marca de la farmacéutica que elija el comprador, a fin de poder viajar al extranjero, con un costo de tres mil 500 pesos.

Como sucede con actas de nacimiento, credenciales de elector, títulos universitarios o facturas, delincuentes encontraron una oportunidad para hacer dinero en las nuevas restricciones impuestas a viajeros extranjeros a raíz de la pandemia.

Debido a que biológicos como Sputnik, de fabricación rusa, no tienen el aval de las autoridades de Estados Unidos y de algunos países de Europa, quienes desean viajar y no cuentan con el esquema completo de vacunación o se les aplicó una vacuna no aceptada recurren a este mercado negro, en el que incluso pueden elegir entre Pfizer/BioNtech o AstraZeneca.

La transacción es sencilla: los falsificadores solo necesitan el nombre y la fecha de nacimiento del interesado para llenar los datos de vacunación de la primera o segunda dosis, que debe coincidir con su edad, con la vacuna predilecta. Todo el proceso es personalizado, garantizan.

A diferencia de otros documentos falsos, que hacían constar que el cliente ya se habían vacunado, cuyo costo era de 700 pesos, en el que ahora expiden “ya estás hablando del certificado”.

“No es tan fácil como los otros, ¿verdad? Es que vine por uno para comprobar que me habían vacunado”, se le preguntó a una mujer que ofrece los certificados hechizos. “Ahh no, pero esos eran cuando empezaban, no ahorita ya te estoy dando el certificado de que ya te pusiste las dos (dosis), contestó. El negocio se concreta en calles aledañas como Luis González Obregón, en su cruce con República de Brasil, para poder tratar “con mayor comodidad” el tema, ya que, aseguran, ahí no hay cámaras de vigilancia del Gobierno capitalino.

“Hay cámaras, por eso te jalé porque en la plaza hay muchas. Si te das cuenta, del lado donde entraste hay una, como tres cámaras juntas… entre menos te vean de aquel lado, mejor. Pon tú que ellos (los policías) nos conocen a nosotros, pero luego cazan al cliente”, explicó otro falsificador.

Una vez hecho el pago, el proceso tarda hasta dos horas, aunque el cliente también tiene la opción de dejar un adelanto para que los comerciantes comiencen a trabajar el documento y después contactarlos por WhatsApp. Tras ello, se envía un borrador de cómo quedará el certificado a fin de darle el visto bueno e imprimirlo. Incluso, se ofrecen a escanear el certificado falso en el momento de la entrega para verificar su eficacia. “Ya nada más me puedes mandar tus datos por WhatsApp, en lo que tú llegas yo te voy armando un borrador y te lo mando para que veas todos los datos que vayan bien, nombre y todo.

Ya después de eso, imprimimos, sacamos QR y aquí mismo te lo escaneo”, dijo. A partir de enero de este año, todos los viajeros extranjeros que crucen los puertos de entrada terrestre o las terminales de ferry de Estados Unidos para actividades esenciales o no deben de estar completamente vacunados contra el covid-19 y presentar prueba de su estado de vacunación.

