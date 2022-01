Le cierran clínica por hacerse pasar pasar por cirujano, operaba a ‘Carne viva’

Ubicada en Ibagué, Tolima, Corpos Stetic, Salud y Belleza, era una clínica estética que fue cerrada por las autoridades luego de que se conocieran denuncias sobre la calidad de los procedimientos.

Debido a la gravedad de los hechos, la Secretaría de Salud, acompañada de la Policía y la Fiscalía, visitó el lugar para constatar que incumplían con las medidas sanitarias.

Incluso, las primeras indagaciones señalan que el cirujano era un mecánico de la ciudad de Cali, Colombia, el cual no estaba registrado en el sistema Rethus.

“Los procedimientos me los hacían en carne viva, no me tomaban el pulso ni nada, como en las clínicas estéticas de verdad, no ponían suero, solo un líquido verde que me quemaba por dentro, y unos tarros donde depositaban la grasa que uno tiraba prácticamente”, aseguró una mujer identificada como Carolina, en charla con la emisora ‘Blu Radio’.

Ella fue una de las pacientes que alzó su voz ante la aparente ‘clínica de garaje’, pues se sometió a una cirugía que le provocó una fibrosis o exceso de tejido fibroso.

