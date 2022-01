VIDEO | Conductor de televisión estalla contra los antivacunas: “malditos, por lo menos pónganse el cubrebocas”

“La libertad no te da derecho a fregar al prójimo”, expresó Leonardo Schwebel, conductor de Telediario Guadalajara, tras estallar contra los antivacunas, después de que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que desde el 14 de enero será obligatorio presentar el certificado de vacunación en casinos, antros, estadios y eventos masivos.

“Todos los que son antivacunas, para mí son unas moscas y a las moscas no se les convence de ser abejitas. A las moscas les gusta estar en la popó, pues quédense en la popó. ¡No me importa! Pero sí me importa que no me contagien”, expresó.

En medio de una crítica porque la gente, en el estado no está usando mascarillas al salir a la calle ni en el transporte público y después de enseñar a la audiencia cómo colocarse correctamente el cubrebocas, el comentarista cuestionó: “¿Es verdaderamente una ciencia?”

Siguió: “Ustedes malditos antivacunas, bola de imbéciles, déjense de fregaderas y por lo menos pónganse el maldito cubrebocas. Dejen de estar fregando al mundo. Sí, tú, antivacunas, eres un imbécil. ¡Ponte el cubrebocas!”.

De ese modo, llamó a todas las personas que están en contra de la vacuna contra el coronavirus y se niegan a inocularse, a que respeten las medidas sanitarias y las restricciones anunciadas por Alfaro porque “con su libertad y sin portar de una manera adecuada el cubrebocas podrían ocasionar más contagios, incluso a aquellos que ya tienen hasta dosis de refuerzo”.

El 10 de enero, Alfaro anunció que a partir del viernes 14, el aforo en estadios será al 60% de su capacidad y se deberá pedir el certificado de vacunación en casinos, bares, antros, estadios, conciertos, salones de eventos y centros de convenciones.

En redes sociales, los usuarios criticaron la acelerada reacción del conductor, mientras otros lo tomaron a broma, como un internauta que advirtió a quienes no quieran vacunarse que mejor lo hagan porque si no en la noche se les aparecerá Leonardo Schwebel.

