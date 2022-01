En tres meses han entrado a robar 13 veces a la primaria Prof. Otilio Montaño Sánchez

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- En la primaria Profesor Otilio Montaño Sánchez, no tiene sus tuberías de agua potable completas, las puertas no tienen marcos, no tiene chapas o están dañadas, se han llevado el equipo de cómputo y de sonido. A la escuela ubicada en el Libramiento Paseo de la República a la altura de Infonavit Carrillo, delincuentes se han metido a robar y a dañar las instalaciones 13 veces en los últimos 3 meses.

La mañana de este martes, padres de familia se manifestaron en el edificio central de la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán (SEE) exigiendo que la dependencia se haga responsable de pagar los daños y dotar a la escuela de las herramientas educativas que los malhechores se llevaron, además, demandaron se les proporcione al menos un velador o un elemento de seguridad que vigile y ahuyente a los criminales.











En entrevista el director de la primaria, José Luis Arco García, advirtió que la institución no regresará a clases ni presenciales, ni en línea hasta que las autoridades educativas atiendan la problemática:

“El miércoles la asociación de padres de familia se reunió y hoy venimos a decirla a la señora Secretaria de Educación que no vamos a iniciar clases ni presenciales, ni virtuales si no se hacen cargo de las reparaciones y de otorgar un velador a la institución o mínimamente un policía que vigile”.

Ante el saqueo de la primaria, señaló que los 185 alumnos no cuentan con las condiciones dignas y necesarias para acudir a los salones.

Los padres de familia han estado cooperando para solventar los daños en la institución, pero ya no pueden, según lo señaló el presidente de asociación de padres de familia, Javier Guzmán Castillo:

“Había un fondo para ciertas mejoras de la escuela pero ahorita con estos robos, la escuela no se puede quedar abierta entonces se tenía que volver a comprar chapas. Ya llegó el momento en el que ya no hay dinero, los padres de familia ya no quieren apoyar porque las autoridades no hacen nada”.

El primer robo grande se dio en el 2018, sin embargo, a partir del 07 de octubre del 2021 comenzaron los robos constantes; el último se registró el pasado domingo 16 de enero. De los 13 saqueos, sólo se han presentado cuatro denuncias ante las instancias de procuración de justicia.

