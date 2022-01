VIDEO | “No estoy bien, no puedo caminar”, Paquita la del barrio presenta problemas de salud

Ciudad de México.- Francisca Viveros Barradas, más conocida como “Paquita la del Barrio”, compartió un video en redes sociales en el que mostró que su estado de salud se ha visto afectado, por lo que decidió cancelar un concierto que tenía programado en Moroleón, Guanajuato.

La cantante decidió disculparse con sus fans y mostró que se encuentra guardando reposo, contó que hace unos días fue sometida a un “tratamiento”, aunque no dio más detalles sobre en qué consistió el procedimiento.

“Amigos de Moroleón, créanme que me da mucho gusto saber que me recuerdan y que querían que estuviera con ustedes, pero desgraciadamente no estoy bien… En realidad no puedo caminar muy bien, no puedo, me da mucha tristeza no estar con ustedes porque saben que nunca les he fallado, les pido mil disculpas, a la empresa, a todo el público”.