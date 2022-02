Pacificación en Michoacán no se resuelve en 15 minutos: Bedolla

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, advirtió que se requiere paciencia y tiempo para la pacificación del estado; “quizá nos lleve los seis años de gobierno”, pues no es un asunto que pueda resolverse en el corto plazo.

“Esto no es tema de 15 minutos, no se resuelve en un mes o en seis meses, tenemos esta situación en el país, en Michoacán, desde hace 20 años por lo menos. Requerimos tiempo, paciencia, participación ciudadana también”, pues, dijo, hay problemas a escala social y no es sencillo arreglarlos. “Y nos va a llevar tiempo, no es tema de que en 15 días o tres meses esté, nos va a llevar tiempo, quizá nos lleve los seis años, pero cuenten con que el gobierno de Michoacán va a hacer todo para tener paz en el estado”.

Entrevistado en MILENIO Televisión, Ramírez Bedolla también dijo que el crimen organizado azuza a pobladores para enfrentar a las autoridades, al referirse a uno de los dos episodios registrados el fin de semana en Michoacán y señaló que con la llegada de las fuerzas federales han logrado recuperar diversas zonas de la entidad en favor de los pobladores y el comercio local.

Asimismo, descartó que los empresarios aguacateros tengan contratiempos en su producción a causa del crimen organizado y admitió que parte de la dificultad del abasto de limón se debe a los conflictos que en meses pasados se han registrado entre grupos criminales alrededor de Tepalcatepec .

El mandatario destacó que los militares lograron recuperar el tránsito en la carretera entre Tepalcatepec y Coalcomán, así como entre Apatzingán y Aguililla. “Ya tenemos en liberada la carretera de Tepalcatepec a Coalcomán. Cuando entré de gobernador, el 1 de octubre, estaba cerrada la carretera en más de 17 puntos, pero ya tenemos tránsito pacífico y constante entre Apatzingán y Tepalcatepec; así como de Tepalcatepec a Coalcomán”, explicó.

De igual manera, agradeció el respaldo del gobierno federal en materia de seguridad, pues sin la llegada de los militares y de la Guardia Nacional se hubiera retrasado la recuperación de espacios públicos en la entidad: “Yo agradezco mucho al Ejército mexicano y a las fuerzas federales que lograron restablecer la circulación y el tránsito en la carretera. Por otra parte, Ramírez Bedolla detalló que el ataque contra Roberto Toledo está relacionado con su trabajo en un despacho legal, pero señaló que si se demuestra que el ataque tiene que ver con la labor periodística, los trabajadores de Monitor Michoacán podrán tener protección.

“Hay que decirlo, las amenazas fueron contra este despacho de abogados y también realizaba algunas colaboraciones en algún medio electrónico (…) Todo apunta a que las líneas de investigación tienen que ver más bien con su carácter de asistente de auxiliar en un despacho legal”, señaló el mandatario estatal.

Sobre el intento de bloquear las vías del tren en una comunidad de Uruapan por parte de maestros disidentes de la CNTE, Ramírez Bedolla aseguró que por parte de las fuerzas de seguridad no se realizó ninguna agresión; sin embargo, por parte de los docentes sí se cometieron actos violentos que dejaron un saldo de seis policías estatales lesionados. Además, subrayó que no existe ningún motivo por el que los maestros de la entidad deban estar insatisfechos con sus condiciones laborales, ya que no se deben salarios y se resarcieron todos los atrasos que se heredaron de la administración de Silvano Aureoles.

“Nuestro gobierno ha estado pagando puntualmente las quincenas, los bonos; dimos las plazas a los normalistas en diciembre. La mesa estará puesta para este dialogo permanente con ellos, así como con otros sectores de la sociedad”.

