¡Adiós! a estos pastelitos por engañosos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló las marcas de pastelitos empacados que no cumplieron con las especificaciones requeridas para ser comercializadas en México; la dependencia detectó productos con problemas en su etiquetado, motivo por el cual algunas marcas serán retiradas del mercado, así como otras más que su consumo en exceso puede ser dañino para la salud y no se recomienda para los niños.

La Revista del Consumidor de febrero, la Profeco explicó que se evaluaron un total de 25 pastelitos empacados que se comercializan en el país, donde se revisó el contenido neto, proteína, grasa, aporte calórico, azúcares y calidad sanitaria.

Un pastel es el producto que se somete a batido y horneado, preparado con harinas de cereales o leguminosas, azúcares, grasas o aceites, leudantes y sal; adicionado o no de huevo y leche, crema batida, frutas u otros ingredientes opcionales y aditivos para alimentos, es decir, un producto de panificación.

“Sólo detectamos un producto que no cumplía con lo que dice en su etiqueta y que se vende normalmente en los Oxxo y Walmart, se llama Vualá Swich, viene en forma de pastel y en forma de rollo. El problema que tiene, es que señala que no añadieron azucares, quiere decir que solo contiene el azúcar de cada ingrediente, y eso es falso, porque en el laboratorio comprobamos que ambos productos tienen azucares añadidos”, argumentó el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla.

Contienen azúcares añadidos:

Declaran 0 gramos de azúcares, pero de acuerdo con sus ingredientes contienen azúcares añadidos, por lo que no cumplen con la NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Vualá SWICH Pastelito/Rumania/32g. Vualá SWICH (ROLL) Pastelito/Rumania/32g. “El problema de este producto es que está mal etiquetado, y por su origen genera más dudas todavía, no tiene el mismo nivel que los demás alimentos de este tipo, y no está producido ni en México. Lo vamos a retirar cuando se cumpla el procedimiento que sería en unos días más, donde habrá sanción”,

La Profeco señaló que además de los azúcares, los siguientes productos adicionan sorbitol, por lo que deben incluir en su etiqueta la leyenda:

COLOSSEO AMICO Pastelito con cubierta sabor a chocolate y relleno a base de leche

Italia/ 300 g (10 piezas de 30 g).

Freddi Dark Pastelitos con chocolate oscuro/Italia/240g.

Moretta TIRAMISÚ

Pastelitos Moretta sabor tiramisú/Italia/300g.

Freddi Buondolce Latte Fresco Freddi pastelitos con crema de leche/Italia/250g.

Freddi Dolcetto Pastelitos con crema de chocolate/Italia/200g. Ponen en riesgo la salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir 25 gramos de azúcares al día, por lo que los siguientes productos se consumen por pieza, por lo que se debe considerar su contenido de azúcares:

Hostess Cinnamon Roll Pastelito con canela/Estados Unidos de América/113g. Marinela Napolitano Pastelito sabor naranja con pasas/México/210g. Mrs. Freshley’s Balonazos Pastelitos con relleno cremoso/Estados Unidos de América/120g.

Contiene jarabe de glucosa y fructosa

Kinder délice Marinela Mini Choco Roles Marinela Choco Roles Marinela Gansito Marinela Pingüinos Marinela Napolitano Marinela Rollo con Fresa Marinela SUBMARINOS Wonder Chocotorro Wonder DÁLMATA Wonder Twinkies

Aporta más calorías

El contenido energético de estos productos es muy alto, ya que puede llegar a las 398 calorías como es el caso de: Hostess Cinnamon Rol Pastelito con canela/Estados Unidos de América/113g.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...