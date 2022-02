Mamá fit se defiende; “no hago nada malo a nadie”

Luego de que una mamá fit de Bolivia fue exhibida y criticada en redes sociales por su vestimenta al recoger a su hijo de la escuela, ella se defendió.

En su cuenta de Facebook, la modelo y físicoculturista Vanesa Medina señaló que con su vestimenta no le hace nada malo a nadie.

Criticó que la mujer que la grabó lo hizo con la intención de denigrarla y la denunció por exponer “a mi hijito de 4 años sin saber que eso es delito”

Destacó que familiares y amigos, así como personas que no la conocen le demostraron su apoyo al subir fotos y videos con mensajes que le hicieron llorar de felicidad.

“Agradecerle a todas esas personita que estuvieron a mi lado mi bella familia, amigos y personas que no me conocen me demostraron su apoyo tan bonito y personas que subieron fotos, videos, imágenes mías diciéndome cosas que me hicieron llenar los ojos de lágrimas de felicidad”

