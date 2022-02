Ante omisión de Silvano y Bedolla, vecinos de Mil Cumbres claman intervención del presidente

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Vecinos de Mil Cumbres, específicamente del fraccionamiento Fray Antonio de Lisboa, pidieron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador intervenga en la problemática de la obra del Distribuidor de Mil Cumbres, cuyo mal planteamiento del proyecto ha generado al menos dos accidentes fatales.

Las y los vecinos han realizado una serie de acciones institucionales, como la solicitud de información respecto a la integración de carpeta técnica de la obra, estudios de impacto urbano que incluyera una investigación sobre los asentamientos humanos ubicados en las inmediaciones de la construcción, información que la SCT, SCOP y ayuntamiento de Morelia no ha entregado.

Por lo anterior, ya presentaron una queja en la Comisión de Derechos Humanos, contra la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del gobierno estatal.

Es de recordar que, desde marzo del 2021 comenzaron varias manifestaciones sin que la administración del ex gobernador, Silvano Aureoles, les hiciera caso, situación que se repite con el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla.

Ante la omisión de ambos gobiernos y la sospecha de que la magno obra tiene irregularidades en su proyecto de inicio, e incluyo al dudar de que se pueda estar rayando en la ilegalidad, las y los vecinos claman a AMLO su intervención en el tema:

“Una vez concluida la obra, no se van a interesar, lamentablemente quede en la condición que quede la obra no hay la preocupación por venir y solucionar, remediar todas las preocupaciones que quedan de esta obra, inundaciones, afectaciones, es muy delicado. Nosotros como ciudadanos afectados a través de los medios de difusión sí hacemos un llamado, una intervención al señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque si no hemos tenido nosotros atención aquí en el estado e Michoacán, estamos a la deriva, no hemos tenido atención, gobierno del estado no nos ha recibido”.