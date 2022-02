VIDEO | Albañil se vuelve viral por querer cambiar el rumbo de sus hijos

A través de la página de Facebook Ixtlahuaca Metropolis un video se volvió viral debido a la respuesta que un albañil dio respecto a lo que quiere para el futuro de sus hijos. “Soñar no cuesta nada” aparece al inicio del vídeo, que tiene más de siete mil vistas, seguido del inspirador mensaje del hombre.

La voz de un hombre pregunta: “carnal, ¿qué estás haciendo?”, a lo que uno de los dos albañiles en la imagen responde “Aunque no parezca, carnal, estoy tratando e intentando cambiar el rumbo de mis hijos, eso es lo que estoy tratando de hacer. No quiero decir que este trabajo no sea noble, pero no estaría mal tener un doctor, un ingeniero o una maestra”.

Incluso el albañil aseguró que, “si por azares del destino eso no llega a suceder”, él se daba “por bien pagado” con que sus hijos sean personas de bien, “gente honorable, que respeta”.

El video, que ha sumado más de un millón de reproducciones, también generó cientos de comentarios, la mayoría de ellos de reconocimiento.

