Desde los 14 años, he sufrido acoso: Paulina

Javier Velázquez/ Grupo Marmor

Luego de 5 años de acoso por parte del representante legal de su padre, la joven Paulina decidió hablar acerca de la situación que ha venido viviendo desde hace un año, por lo que instó a más niñas y adolescentes, para que no se callen ante este tipo de situaciones.

Hija de un líder recolector en la capital michoacana, mismo que falleció hace un año, la joven indicó que desde este lamentable hecho, tuvo que acudir al hogar particular del representante quien lleva por nombre Roberto, esto con el fin de entregarle las cuotas de recuperación que solicitaba éste, momento en el cual, comenzó a recibir este tipo de acosos, dando a conocer que desde miradas lascivas hasta una declaración de amor y tocamientos, fue a lo que se tuvo que someter.

Sin embargo, cansada de este tipo de situaciones, Paulina acudió ante la Fiscalía Especializada Contra Delitos Sexuales este pasado 17 de febrero, para presentar la denuncia por abuso sexual y con ello, evitar que se le continúe violentando su integridad, por lo que reafirmó su pensar de alzar la voz, cada que una mujer sea acosada en cualquier ámbito de su vida.

“Yo tenía miedo porque no había a quién confiarle esta situación. Decidí alzar la voz y no quería venir hoy porque es mucho miedo el que me genera y supuestamente este señor tiene mucho poder, pero es momento de alzar la voz y exponer lo que me está ocurriendo para que otras mujeres también lo hagan”, comentó.