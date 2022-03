No hay acuerdo entre feministas y gobierno para no pintar el 8M

No hay compromiso por parte de colectivas feministas para no realizar pintas en la marcha del 8M

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Para las manifestaciones del próximo 08 de marzo, no hay compromiso por parte de colectivas feministas para no realizar pintas en la marcha del 8M convocada por “Incendiarias”, sin embargo, el gobierno de Michoacán no criminalizará a quienes sí rayen las paredes del centro histórico de Morelia.

Lo anterior lo dio a conocer una de las voceras de las colectivas, quien además informó que sí ha habido reuniones con la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), la Segob, la Secretaría de Seguridad Pública y la Comisión de Derechos Humanos, para tratar temas de cómo se va a resguardar a las mujeres que participen en la protesta, pero no hay acuerdo para no pintar.

“Acordaron que no van a criminalizar a las mujeres por ejercer su libertad de protesta, esos son los acuerdos. Van a estarnos protegiendo, habrán ambulancias, observadores de derechos humanos que van a estar acompañándonos pero desconocemos de esta reunión sobre las no intervenciones y las no pintas de las compañeras”, mencionó.

La marcha convocada por Incendiarias y otras ocho colectivas no contará con el conocido “bloque negro”, integrado por mujeres “encapuchadas” que son las que se encargan de romper cristales, rayar consignas o nombres de víctimas de feminicidio en las paredes, bajo el argumento de que están realizando iconoclasia.

Es de recordar que, el próximo martes 08 de marzo son tres las marchas que se realizarán; una a las 16:00 horas de la tarde y dos más a las 18:00 horas. Incendiarias, Ellas, Defensoras Digitales Michoacán, La Conseja Feminista, Mariposas, Hijas de la Brocha, Nietas de las Sufragistas y No es Una Somos Todas, estarán partiendo de la calzada de San Diego a las seis de la tarde.

Una más de las integrantes de las 9 colectivas recordó a los medios de comunicación, que la lucha histórica por los derechos ha tenido grandes avances en Michoacán, pero la deuda de las autoridades aun es mucha, por lo que la lucha feminista continuará escalando en la entidad y en el país.

“Razones para seguir la lucha nos sobran y las cifras de la ONU confirman las demandas que aun tenemos en pie”.

