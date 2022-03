Diputados intervendrán en casos de pacientes de hemodiálisis tras protesta frente a congreso

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Esta mañana un grupo de ciudadanos con insuficiencia renal cerraron la Avenida Madero frente al Congreso Local para exigir que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) delegación Michoacán, les dé un trato digno de hemodiálisis, pues aseguran que la clínica que recientemente ganó la licitación de los tratamientos no ni tiene la calidad y su personal no está capacitado para atenderlos.

“Estamos pidiendo que nos den lugares dignos para recibir nuestro tratamiento, nos están mandando al matadero, claramente lo digo. El seguro no nos niega el tratamiento pero dio la licitación a una clínica que no lo merece, no son capaces de atendernos como nos merecemos, no tienen la capacidad de atender a un paciente con insuficiencia renal”, mencionó Cruz Jovanni Lagunas Correa.