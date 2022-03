Por violencia en Michoacán, Congreso convocará al Secretario de Seguridad

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Los hechos violentos ocurridos en San José de Gracia, municipio de Marcos Castellanos, motivó aún más a la Comisión de Seguridad del Congreso Local a llamar a comparecer al titular de la Secretaría de Seguridad de Michoacán, Alfredo Ortega.

El diputado Hugo Anaya Ávila, integrante de la Comisión mencionó que el planteamiento de convocar al secretario ya se había hecho, sin embargo, lo ocurrido en Marcos Castellano, los urge a reiterar ese llamamiento. El propósito de la reunión sería establecer un llamado al gobierno de Michoacán para que considere cambiar la estrategia de seguridad por la falta de resultados.

Al respeto, el panista apuntó que la estrategia estatal está basada en mandar una gran cantidad de soldados y policías a un punto cuando sucede algún hecho violento, para después retirarse, lo que sólo genera tensa calma en la región, pero los criminales regresan.

“La estrategia no está resultando y no es por criticar al presidente o al gobernador, o a un partido, tenemos que ver qué podemos cambiar porque se está haciendo lo mismo que hace años”.

Recordó que Marcos Castellanos no ha firmado el convenio de colaboración en torno a la seguridad con el gobierno de Michoacán, sin embargo, señaló que el suceso de un posible fusilamiento en San José de Gracia no se hubiera evitado por firmar un papel.

“Qué diferencia habría si está firmado, no puede ser un pretexto de decir que hay un hecho violento porque no está firmado el Mando Único. No se puede decir que lo que está pasando en Marcos Castellanos o en cualquier otro municipio del estado, es porque está firmado o no un convenio”.