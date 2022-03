Gerard Butler confiesa haber tenido relaciones sexuales con hombres

Gerard Butler es uno de los actores más reconocidos en Hollywood, sobre todo por su papel como Leónidas en la cinta “300” considerado como un ícono de lo masculino, por ello, su más reciente declaración causó gran sorpresa entre sus fans ya que reveló que ha tenido relaciones sexuales con hombres.

En la cinta el actor da vida al líder espartano que se enfrenta junto a 300 hombres en una batalla contra el ejército persa. Luego de ello ha sido parte de diferentes proyectos que no han gozado del mismo éxito, aunque se mantiene en el corazón del público por su representación de Leonidas y la famosa frase: “¡Esto es Esparta!”.

En entrevista para Moveline el actor de 52 años señaló que ha tenido relaciones íntimas tanto con hombres como con mujeres, pero no se considera homosexual. Detalló que no desea ponerle etiquetas a sus preferencias, pues tampoco está seguro de cómo se declara.

Yo hablo de mi sexualidad sin pudor, no tengo ningún problema, pero siempre hay quien lo tergiversa todo. La gente parece intimidarse con este asunto y no lo entiendo. Cada vez que hablo de ello, es malinterpretado y exagerado. ‘Gerard Butler es gay’. He estado con mujeres y también con hombres, pero no soy homosexual. Ni siquiera yo mismo sé lo que soy”, señaló.

Fans apoyan a Gerard Butler

El actor británico causó gran revuelo en redes sociales tras su declaración, aunque los fans no dudaron en apoyarlo puntualizando en que se trata de su vida privada y que no cambia su talento ante las cámaras.

Lo mismo sucedió con la comunidad LGBT, pues algunos miembros aseguraron que se trata de una persona famosa que habla abiertamente de su sexualidad y es algo que se tiene que respetar, como ha sucedido con tras celebridades.

