Pedrito Sola vuelve a ser tenencia luego de criticar la película “The Batman”

Luego de lanzar comentarios como “A ratos me dormí” para la nueva película de Batman el conductor de Ventaneando fue fuertemente criticado en Redes.

Una vez mas el controversial conductor de Ventaneando se volvió tendencia para mal, esto al expresar su opinión sobre el nuevo filme protagonizado por Robert Pattinson, película la cual fue aclamada por la critica con reseñas positivas.

Pedro sola expresa su experiencia negativa luego de ver The Batman vía Twitter la cual en sus palabras la describe como “Es tan lenta y tan larga, tres horas que a ratos me dormí” las reacciones no se hicieron esperar, y los de The Batman pidieron ignorar al conductor. Por otra parte si se destaco una minoría la cual apoyaba la opinión de Pedro Sola, donde secundaban sus palabras.

The Batman a pesar de opiniones como las declaradas por Pedro Sola, fue un total exito en taquilla recaudando más de 128 millones de dólares tan solo en su estreno colocándose en 2do lugar después de “Spiderman No Way Home” como mejor estreno de 2022

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...