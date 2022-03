Embajador de Estados Unidos recomienda no visitar Michoacán

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Uruapan, Michoacán.- Para el Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reconoció que aún falta trabajo del gobierno de Michoacán en materia de seguridad, por lo que recomendó a sus compatriotas no visitar la entidad.

Al reunirse con el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, en Uruapan y con motivo de revisar los compromisos en seguridad para asegurar la exportación del aguacate michoacano, el Canciller se sumó a la declaratoria de inseguridad de su país respecto a Michoacán.

Desde las instalaciones de la Asociación Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), Ken Salazar, reconoció la importancia de los lazos económicos y de intercambio de productos entre ambos países, sin embargo, mencionó también que la seguridad es trascendental para garantizar dicho vínculo.

Previo a un encuentro con medios de comunicación, ambos funcionarios se reunieron con directores y productores de la APEAM, quienes le informaron al Embajador americano, sentirse de a poco más seguros, tras los acuerdos en materia de protección que estarán garantizando la cosecha, producción, traslado y venta del aguacate.

“No puedo decir que estamos seguros, no se puede decir que no hay violencia, no se puede decir que no hay amenazas, porque sí hay, pero lo que sí se puede decir, es que tenemos fe que se puede mejorar aquí estamos viendo un testigo”, señaló.