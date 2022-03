En mayo Congreso de Michoacán le entrará a la despenalización del aborto, promete diputada de Morena

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Será en mayo cuando el Congreso de Michoacán comience a abordar el tema de la despenalización del aborto en la entidad, teniendo como primer punto, homologar las leyes michoacanas con lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la criminalización de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.

“En mayo vamos a entrarle al tema del aborto porque ahí no hay más que respetar lo que ya el Tribunal Supremo de Justicia ha aprobado, entonces no nos queda más que aprobarlo. No es justo que se criminalice, que nos les importe la. Usa de las mujeres. Nosotros no andamos pidiendo que aborten, estamos pidiendo a las autoridades que respeten, que no haya criminalización y que se respete la ley”.