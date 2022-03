Próxima semana se regulariza precio del limón: SIPROLIMEX

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Luego de que el precio del limón llegará en Morelia hasta los $80 a partir de el lunes o martes el fruto se regularizará en sus precios ante el incremento de su producción hasta en un 80%.

Lo anterior lo dé a conocer Bernardo Bravo Manríquez, presidente del Comité Nacional del Sistema Producto Limón Mexicano (SIPROLIMEX), quién detalló que debido al cambio climático la producción de limón llegó a las mil toneladas durante enero y para este mes crecería 8 mil toneladas, las cuales serán distribuidas en mercados de todo el país.

Sí bien, mencionó que los elevados costos en los mercados se deben a un desfase en la venta, aseguró que para la próxima semana las amas de casa michoacanas podrá nuevamente adquirirá limón a precios considerables.

“Prácticamente no había producto, no había riqueza, no había producto, no había nada, era un tema complejo; el dinamismo jornalero un productor, toda la persona toda la productividad comercial se ha recuperado es un tema natural”.