Camino empedrado colonial, no parará la obra del Distribuidor de salida Salamanca

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- El hallazgo arqueológico de un camino empedrado de aproximadamente 350 metros de longitud, no detendrá los trabajos de obra en el Distribuidor de la salida Salamanca en Morelia, por el contrario, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) deberá trabajar en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) y la empresa constructora para el rescate de este vestigio.

Lo anterior lo informó el investigador del Instituto Ramiro Aguayo Haro, quien, si bien descartó la cancelación de la magno obra, también mencionó que por el momento se detendrá en ese tramo mientras continúan los trabajos de investigación y rescate.

“La obra no se detiene, simplemente como toda obra de una magnitud fuerte corre el riesgo de afectar el patrimonio, no había forma de prever que íbamos a encontrar ese elemento. En este caso, ya que se detectó lo que procede es un trabajo de rescate arqueológico, donde hacemos un registro de las áreas que se vayan a afectar por la obra y esta se tiene que adecuar en el sentido de que debe de prever este periodo de rescate, no es prolongado y la obra no se cancela (…) A menos de que salga algo muy extraordinario, que lo veo muy probable, sí implicaría ver como se adapta la obra a este elemento”.