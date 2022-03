¡Llego la primavera! Y la Feria del Geranio también con su rescate a las tradiciones de Tingambato

Miriam Meza/ Grupo Marmor

Ya se siente la primavera y llega con ella la Feria del Geranio en Tingambato, la cual dejó fuera elementos como el alcohol, los palenques, jaripeos y bailes para evitar que se desvirtuará su objetivo: el rescate de las tradiciones del municipio.

Ubicado a tan solo una hora y media de la capital del estado, Tingambato celebrará esta festividad con un ambiente 100% familiar, así lo dio a conocer la Presidenta Municipal, Marisol López Figueroa, quien subrayó que es un evento que mostrará más de 450 variedades de geranios.

La edición número 31 de esta tradicional feria se desarrollará del 8 al 11 abril, después de dos años de suspenderse por la pandemia de Covid-19, por lo que se espera una asistencia de entre 15 a 20 mil personas, así como una derrama económica de 3 millones de pesos.

“Nos da mucho orgullo saber que es reconocida, porque es una feria 100% cultural, una feria donde no se permite la venta de bebidas alcohólicas, donde no hay palenques, no hay jaripeos, no hay bailes y tenemos el rescate las tradiciones y la cultura ese es el corazón de Tingambato y el alma que venimos a presentar”, indicó.