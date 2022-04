Arranca operativo para Semana Santa, aquí todas las recomendaciones para vacacionar

Grupo Marmor

Morelia, Michoacán, 14 de abril de 2022.- Con motivo de la Semana Santa y la Semana de Pascua, la Secretaría de Gobierno implementa un plan operativo de atención inmediata en materia de Protección Civil a las y a los michoacanos, así como a los visitantes nacionales e internacionales que llegan a la entidad.

La Coordinación Estatal de Protección Civil, por instrucciones del secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, implementa acciones conjuntas para la prevención de accidentes automovilísticos y sucesos extraordinarios que puedan acontecer.

La actual administración estatal encabezada por Alfredo Ramírez Bedolla, comprometida desde el inicio de su gestión, a cuidar la integridad física de las y los michoacanos y del turismo nacional e internacional, reitera las recomendaciones de seguridad y de protección civil para este periodo vacacional:

Seguridad en carretera:

• No conducir en estado de ebriedad

• Encender las luces del vehículo, cuando empiece a oscurecer.

• Conceder cambio de luces.

• Utilizar en todo momento el cinturón de seguridad.

• Respetar los límites de seguridad.

Seguridad en albercas, ríos, lagos y presas:

• Cuidar a los niños, no dejarlos solos, cerca de la orilla.

• Si no sabe nadar, no corra riesgos.

• No entrar al agua después de comer.

• Al padecer alguna enfermedad que impida estar con seguridad en el agua, no entrar.

Seguridad en playas:

• Evitar exponerse a los rayos solares, de lo contrario utilizar gorros, sombreros y/o bloqueadores UV.

• Consumir suficiente líquido para evitar deshidratación.

• No nadar bajos los efectos de bebidas alcohólicas.

• Por ningún motivo nadar en zonas dedicadas a deportes acuáticos y lanchas.

• No entrar al agua después de comer.

Se recuerda también que para el reporte de accidentes, situaciones de riesgo o afectaciones por desastres naturales, se dispone de la línea telefónica de emergencias 9-1-1.

De igual forma, este plan contempla visitas de inspección a este tipo de establecimientos, con la finalidad de constatar que se cumplan con las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los visitantes.

En esta acción operativa participan las dependencias tales como:

• Comisión Nacional del Agua (Conagua)

• Secretaria de la Defensa Nacional

• Guardia Nacional

• Secretaria de Comunicaciones y Transportes

• Coordinación Nacional de Protección Civil

• Secretaría de Turismo estatal

• Fiscalía General del Estado de Michoacán

• Policía Michoacán

• Secretaría de Salud

• Cruz Roja

• Centro de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, e Inteligencia C5i.

• Coordinación General de Comunicación Social

• Ayuntamientos y coordinaciones municipales de Protección Civil

• Sistema DIF municipales

• Direcciones de Seguridad Publica municipales

