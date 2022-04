¡No retiraremos plantón hasta que el gobierno resuelva!: CNTE

Miriam Meza / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- El plantón que mantienen integrantes de la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán (ONOEM) no se retirará hasta que el gobierno del estado y la secretaría de educación resuelvan sus demandas, así lo dieron a conocer integrantes de la sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) color azul, quienes acompañarán a los estudiantes en las negociaciones.

En rueda de prensa, el Técnico de Organización de está representación magisterial, Salvador Ramírez Lemus reclamó al gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla por el incumplimiento que han tenido con el sector estudiantil y con la propia instrucción del gobierno de la República, por lo que continuarán con las acciones de movilización.

“Ya no sean mesas de trabajo, necesitamos mesas resolutivas, este plantón no se puede levantar, si no se está cubriendo lo que aquí se ha estado planteando, ya se dio el primer paso ayer con esta instalación, vamos a fortalecerlo y si hay la necesidad de expandirlos a otros puntos, lo vamos hacer”.

Salvador Ramírez indicó que en la mesas que se sostuvo ayer entre la secretaría de gobernación y el magisterio se dejó claro que el examen del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) no cumple con las características de aplicación a 3 de las 8 normales que existen en el estado, la indígena, la de Tiripetío y la de Educación Física en donde se aplican otros exámenes.

Refirió que la subdirectora de educación media superior y superior, Mariana Sosa les mencionó que la prueba había sido aplicada en 25 normales del país en donde habían sido un éxito, sin embargo, el centista afirmó que este número representa el 9% de 267 normales públicas que hay en el país, por lo que exigieron no ser parte de un experimento.

“Les estamos diciendo que no vengan a Michoacán a experimentar cuando estamos hablando de un tema de corrupción, estamos hablando de como recomponer y si venimos por examen que apenas acaban de aplicar, que es un piloto pues va hacer un experimento en el estado y podría haber complicaciones”

Es de mencionar que no egresados también piden la contratación inmediata de los estudiantes de las generaciones 2019, 2020 y 2021 o al menos de 671 que son los grupos detectados en donde no tienen maestro, así como el pago a los normalistas que fueron favorecidos con claves estatales, ya que no han recibido 5 quincenas.

Fotos: Miriam Meza

