“Que Dios me la regrese como sea”: Padre de Debanhi

Hoy miércoles se cumplen 12 días de búsqueda de la joven estudiante de leyes Debanhi Susana Escobar Bazaldúa. El cansancio y la incertidumbre de estas semanas ya se notan en los rostros de sus padres, Dolores Bazaldúa y Mario Escobar, quienes no dejan de buscar a su hija, con la esperanza de encontrarla.

“Lo que queremos es encontrarla, como Dios me la regrese, pero que me la regrese, y yo voy a estar para cuidarla toda la vida. A mí eso no me importa, no me interesa sacrificar mi vida por ella, pues es mi hija y es la única que tengo”, dice don Mario, entrevistado a unos cinco kilómetros del sitio donde Debanhi desapareció la madrugada del sábado 9 de abril.