Hasta 12 mil michoacanos en la frontera norte

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Son entre 10 mil y 12 mil michoacanos los que se encuentran actualmente en la frontera del país con Estados Unidos en la ciudad de Tijuana, con una cifra estimada entre los 3 mil y 4 mil por motivos de deslazamiento forzado.

Lo anterior lo dio a conocer la Secretaria de Migración, Brenda Fraga Gutiérrez, quien además informó de 30 casos urgentes de migración de compatriotas, por ello mencionó la urgencia de la visibilización de los casos para su pronta atención.

Se trata de niños que por su situación de migración no acceden a la educación o que, en su caso, son hijos de padres que ya están trabajando en Estado Unidos pero no pueden mantener a sus hijos en estancias o centros de desarrollo.

Por lo anterior, la funcionaria adelantó que los gobiernos de Michoacán y Baja California, estarán firmando un convenio de colaboración el próximo 28 de abril en Tijuana para ayudar a los michoacanos migrantes.

“A nosotros nos interesa que este diagnostico preliminar se le de continuidad porque no hemos acabado (…) Esto no quiere decir que no actuemos mientras estos 90 días pasan, los 30 casos que son de urgencia y que refieren a esta visibilización a los problemas que presentan de manera emergente las personas, ya se están atendiendo, aunado a otros problemas como lo son los niños que no están yendo a la escuela”.