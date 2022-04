AUDIO | Estas son las palabras que se conocen de Debanhi antes de morir

Juan David Cuéllar, el taxista de aplicación y la última persona que habría visto con vida a Debanhi Escobar, dio más detalles del caso y reveló el que podría ser el último audio de la joven, además de que negó los señalamientos en su contra en el sentido de que la acosó sexualmente.

el conductor del taxi, quien tomó la última fotografía con vida de Debanhi Escobar dio detalles de lo que ocurrió aquella madrugada en la que la joven desapareció luego de que él la dejara en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.

“Debanhi me dice que avance, yo me espero y en eso pasan las amigas junto con otros chavos… Lo que me comentó ella es de que eran malas amigas porque no la habían querido llevar”, relata el taxista .

De acuerdo con las palabras de Juan David, Debanhi se puso a llorar y posteriormente le solicitó un cable para cargar su celular.

“Me dice que me detenga y me detengo y me dice que la bajara ahí pero le dije que no la podía bajar aquí”, continuó.

Ante el comportamiento inusual de la joven, Juan David contactó a un compañero de trabajo para comentarle la situación y grabó un audio de Debanhi que le mandó a ese compañero:

“Mis papás merecen la verdad, la verdad… ¿Cuál verdad? Merecen la verdad?”, dice el audio de Debanh i, de acuerdo con el taxista.

“Debanhi me dice que avance mientras las amigas me están hablando, al momento de que yo empiezo mi recorrido me dicen que me espere, (ellas) pasan en otro carro, me comentó que eran malas amigas porque no la habían querido llevar, después de eso me pide un cable para cargar el celular, ella se pasa al asiento de adelante al momento en que me dice que se habían portado mal sus amigas, que la iba a llevar a su casa”.

